Свята 16 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 липня Україна відзначає річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет і вітають бухгалтерів та аудиторів, а у світі – Всесвітній день змій. До кінця року залишається 168 днів. Православні вшановують пам'ять преподобного Іоана Вишенського, Святогорця.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День ухвалення Декларації про державний суверенітет України

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України – один із ключових документів на шляху до відновлення незалежності. Декларація проголосила верховенство Конституції та законів України, право народу на самовизначення та виключне право на власну армію, безпеку та зовнішні зносини. Цей документ заклав правовий фундамент для проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Сьогодні 16 липня відзначають як офіційну пам'ятну дату.

День бухгалтера та аудитора

Щороку 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора – професійне свято фахівців, які забезпечують фінансовий облік та контроль на підприємствах. Дата встановлена відповідно до Указу Президента і збігається з днем набрання чинності Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день змій

Щороку 16 липня відзначають Всесвітній день змій – день, присвячений одним із найдавніших і найбільш неправильно зрозумілих мешканців планети. Із понад 3 700 відомих видів змій лише близько 600 є отруйними, і лише 200 із них здатні завдати серйозної шкоди людині. Свято покликане підвищити обізнаність про роль змій в екосистемі та зменшити необґрунтований страх перед цими рептиліями.

Релігійні свята та їхня історія

Священномученик Афіноген і десятеро його учнів

16 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять священномученика Афіногена – єпископа, який жив у невеликому монастирі поблизу вірменської Севастії разом із десятьма учнями.

Саме завдяки його проповідям місцеві християни міцно трималися своєї віри попри тиск влади. Коли місцевий правитель Філомарх наказав усім принести жертви язичницьким ідолам, більшість Christians відмовилася. Воїни вирушили до монастиря, але Афіногена там не застали й заарештували лише його учнів.

Дізнавшись про це, єпископ сам прийшов до Севастії і добровільно розділив кайдани зі своїми духовними дітьми. Ні тортури, ні погрози не змусили нікого відректися від Христа. На очах у єпископа одного за одним стратили десятьох учнів.

Єдиним проханням Афіногена перед смертю було стратити його в стінах рідного монастиря – там він і прийняв мученицький вінець. Священномученику Афіногену приписують авторство давнього гімну «Світе тихий», який і сьогодні щодня звучить під час православної Вечірні.

Преподобний Іоан Вишенський, Святогорець

Цього ж дня вшановують пам'ять преподобного Іоана Вишенського – одного з найяскравіших православних полемістів і письменників XVI–XVII століть. Народився він на Львівщині, однак через гоніння на православних понад сорок років прожив на Афоні, де вів духовне листування з українськими братствами і монастирями.

Іоан Вишенський рішуче виступав проти Берестейської унії та окатоличення, допомагав реформувати монастирі на Галичині та Волині і брав участь у заснуванні Манявського скиту. Іван Франко називав його твори вершиною полемічної літератури своєї епохи. У 2016 році Іоана Вишенського зараховано до лику святих.

Народні вірування та прикмети

Спекотний день – до тривалої засухи.

Вранці густий туман – на дощ.

Великі роси – на гарну погоду.

Хмари рухаються проти вітру – до негоди.

Що не можна робити сьогодні

Не можна просити підвищення зарплати – за повір'ям, отримаєш відмову.

Не варто позичати гроші.

Заборонено сваритися та тримати злобу.

Історичні події

622 рік – відбулася Гіджра; вважається роком заснування ісламу.

1054 рік – завершилися переговори між Римом і Константинополем: християнська церква розділилася на католицьку і православну.

1661 рік – Стокгольмський банк випустив перші банкноти в Європі.

1790 рік – округ Колумбія визначено як місце розташування уряду США.

1909 рік – засновано компанію Audi.

1912 рік – у Києві урочисто відкрили Бессарабський критий ринок.

1917 рік – ухвалено II Універсал Української Центральної Ради: УЦР і Тимчасовий уряд Росії взаємно визнали одне одного.

1918 рік – більшовики розстріляли в Єкатеринбурзі російського імператора Миколу II разом із сім'єю.

1945 рік – США підірвали першу у світі атомну бомбу на полігоні «Триніті».

1951 рік – опубліковано повість Джерома Селінджера «Ловець у житі».

1965 рік – відкрито тунель під Монбланом між Францією та Італією.

1990 рік – Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

2010 рік – в Одесі відбувся перший Одеський міжнародний кінофестиваль.

2019 рік – набрав чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Павло, Валентина, Юлія, Іван.