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День Національної поліції України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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День Національної поліції України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

День Національної поліції України є одним із наймолодших професійних свят держави

4 липня 2026 року Україна відзначає День Національної поліції – професійне свято правоохоронців, які щодня забезпечують громадську безпеку, захищають права людей та борються зі злочинністю.

В умовах повномасштабної війни поліцейські виконують не лише правоохоронні функції, а й евакуюють цивільних, документують воєнні злочини Росії, працюють у прифронтових містах і беруть участь у бойових операціях.

«Главком» розповідає, як виникло свято, чому його відзначають саме 4 липня, яку роль відіграє Національна поліція сьогодні, а також публікує добірку привітань до професійного свята.

Зміст

Історія Дня Національної поліції України

День Національної поліції України є одним із наймолодших професійних свят держави. Його було встановлено указом президента України №693/2015 від 9 грудня 2015 року після створення нового правоохоронного органу, який прийшов на зміну міліції.

Спочатку свято відзначали 4 серпня – саме цього дня президент підписав Закон України «Про Національну поліцію», що став правовою основою масштабної реформи правоохоронної системи.

Однак уже у 2018 році дату змінили. Указом президента України №97/2018 професійне свято було перенесено на 4 липня. Саме цього дня у 2015 році на Софійській площі в Києві понад дві тисячі перших патрульних поліцейських урочисто склали присягу на вірність українському народові. Ця подія стала символом початку роботи нової поліції та однією з найпомітніших реформ після Революції Гідності.

Як створювалася Національна поліція України

Після подій 2014 року Україна розпочала реформу правоохоронної системи. Головною метою було створення сучасної поліції, яка працює в інтересах громадян, а не карального органу радянського зразка.

2 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Національну поліцію», який визначив принципи діяльності нового органу.

Під час реформи було:

  • ліквідовано міліцію;
  • створено патрульну поліцію;
  • запроваджено відкритий конкурсний відбір;
  • оновлено форму, автомобілі та оснащення;
  • змінено стандарти підготовки поліцейських;
  • запроваджено нові підходи до взаємодії з громадою.

Саме поява перших патрулів на вулицях Києва стала символом оновлення українських правоохоронних органів.

Які завдання виконує Національна поліція

Відповідно до законодавства України, Національна поліція забезпечує:

  • охорону прав і свобод людини;
  • боротьбу зі злочинністю;
  • підтримання громадської безпеки;
  • охорону громадського порядку;
  • реагування на надзвичайні ситуації;
  • допомогу громадянам, які її потребують.

До структури Національної поліції входять патрульна поліція, кримінальна поліція, кіберполіція, підрозділи превенції, КОРД, вибухотехнічна служба, поліція особливого призначення, слідчі підрозділи та інші служби.

Робота поліцейських під час повномасштабної війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії навантаження на українських правоохоронців суттєво зросло.

Сьогодні поліцейські:

  • евакуюють цивільних із прифронтових територій;
  • документують воєнні злочини російських військових;
  • працюють після ракетних і дронових атак;
  • допомагають рятувальникам під час ліквідації наслідків обстрілів;
  • виявляють диверсійні групи;
  • забезпечують порядок у звільнених громадах;
  • розміновують території разом зі спеціалістами вибухотехнічної служби.

Окремі бойові підрозділи Національної поліції, зокрема «Лють», КОРД та стрілецькі батальйони, виконують бойові завдання разом із Силами оборони України.

Цікаві факти про Національну поліцію

  • Національна поліція України офіційно працює з 2015 року.
  • Першими нову поліцію побачили жителі Києва.
  • Перша присяга патрульних відбулася на Софійській площі.
  • До складу Нацполіції входить кіберполіція, яка розслідує кіберзлочини.
  • КОРД є українським аналогом спеціальних поліцейських підрозділів швидкого реагування.
  • Під час війни тисячі поліцейських виконують бойові завдання поруч із військовими.

Привітання з Днем Національної поліції України у прозі

Щиро вітаємо з Днем Національної поліції України! Дякуємо за вашу мужність, професіоналізм, витримку та вірність присязі. Бажаємо міцного здоров'я, сил, безпечної служби, підтримки рідних і мирного неба над Україною.

***

Вітаємо зі святом! Нехай кожне чергування завершується спокійним поверненням додому, поруч завжди будуть надійні колеги, а у серці живе віра в Перемогу та справедливість.

***

Дякуємо за вашу щоденну працю, за сміливість і відповідальність. Бажаємо витримки, професійного розвитку, поваги від людей та якнайменше тривожних викликів.

***

Нехай служба приносить заслужену повагу, кожне рішення буде правильним, а доля оберігає від небезпек. Міцного здоров'я, щастя, родинного затишку та миру!

***

З Днем Національної поліції! Бажаємо незламності духу, мудрості у складних ситуаціях, сили долати всі виклики та впевненості у завтрашньому дні. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують і цінують вашу працю.

***

Дякуємо за те, що ви першими приходите на допомогу, коли це найбільше потрібно. Бажаємо спокійної служби, міцного здоров'я, професійних успіхів, сімейного благополуччя та Перемоги Україні.

***

Нехай кожен день дарує нові сили, а вдячність людей стане найкращою нагородою за вашу нелегку службу. Бажаємо мирного неба, добробуту, щастя та впевненості у власних силах.

***

З професійним святом! Нехай кожен виклик завершується успішно, кожне рішення буде виваженим, а життя дарує більше щасливих моментів, ніж тривог.

Привітання у віршах

На варті правди і добра
Стоїте ви щодня.
Нехай щасливою буде доля,
А вдома любляча сім'я.

***
Хай буде служба без тривог,
Без втрат і зайвого болю.
Хай береже Господь завжди
І дарує добру долю.

***
Хай буде мир у ріднім краї,
Міцніє сила кожен день.
За службу щиро вам подяка,
За відданість своїх ідей.

***
Нехай життя дарує щастя,
В роботі – мудрість і тепло.
Щоб кожен день приносив радість,
А вдома завжди вас ждало добро.

***
Нехай удача поруч буде,
Колеги стануть, мов сім'я.
Хай береже вас Бог повсюди,
І квітне рідна Україна щодня.

Листівки

День Національної поліції України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 1
День Національної поліції України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 2
День Національної поліції України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 3
День Національної поліції України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 4
День Національної поліції України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 5

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Теги: свята закон поліція свято

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