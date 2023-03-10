10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день прийнято давати милостиню

Сьогодні, 10 березня, в Україні святкується День державного гімну. Також сьогодні – роковини смерті Тараса Григоровича Шевченка. Віряни вшановують пам'ять священнослужителя Тарасія, у народі цей день відомий як Тарас Безсонний.

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Роковини смерті Кобзаря

Тарас Шевченко помер 162 роки тому в Санкт-Петербурзі в 47-річному віці, наступного дня після свого дня народження – 9 березня. За спогадами його близьких, майже всю ніч із 9 на 10 березня Шевченко просидів у ліжку, не маючи змоги лягти через сильний біль у грудях.

Після безсонної ночі 10 березня Шевченко хотів спуститися до майстерні, щоби домалювати незакінчену гравюру, але впав і помер.

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У той же день товариші домовилися перевезти тіло Шевченка в Україну, як просив він у «Заповіті» (1845 рік). У квітні 1861 року почалося перевезення тіла на батьківщину поета, і 22 травня 1861 року о 19:00 його поховали на Чернечій горі біля Канева.

Яке церковне свято

10 березня православні віряни шанують священнослужителя Тарасія. Святий був патріархом Константинопольським в кінці 8 – початку 9 століть. Він відрізнявся винятковою добротою, вставав на захист всіх скорботних і принижених. Також в старих часів вважалося, що святий допомагає боротися з лихоманкою.

Його пам'ятають за добрі справи, захист слабких і знедолених, а також він будував численні притулки та лікарні.

У цей день прийнято давати милостиню. Також є думка, що початок лікування серйозної хвороби може призвести до позитивних наслідків.

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Говорили, що в цей день потрібно обов'язково помолитися Тарасію, інакше лихоманка введе людину в сон, а потім увійде в її тіло. Свято також має назву Тарас Безсонний, яка пішла від того, що сьогодні не можна лягати спати вдень. Вважалося, що саме в цей час людина найбільш вразлива.

Дітям 10 березня в старовину також не давали спати до заходу сонця.

Народні прикмети

Грач на дереві в'є гніздо – до потепління.

Якщо 10 березня випав сніг, то перед Великоднем сім днів буде негода.

Якщо ворони сильно розкричався, це означало, що літо буде рясним на дощі і холод.

Що не можна робити

Не можна засипати до заходу сонця.

Також ні в якому разі не можна дивитися з вулиці в будинок через вікно, інакше лихоманка могла зловити саме в цей момент.

Іменини

Сьогодні День ангела святкують: Тарас, Євген, Олександр, Микола, Федір та Антон.