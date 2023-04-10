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10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні – День пам'яті преподобного Іларіона Нового
фото з відкритих джерел

У цей день рекомендується завершити всі заплановані раніше справи

10 квітня відзначається Міжнародний день братів і сестер та День гольфіста. Православні християни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Іларіона.

День братів і сестер

Щороку 10 квітня святкується День братів і сестер. Це свято було встановлене, щоб нагадати людям про сімейні цінності, побудовані на любові, турботі та взаємній повазі між близькими людьми – адже брати і сестри, після батьків, є найближчими родичами.

Ідейною натхненницею свята стала Клаудія Еварт. Вона втратила своїх рідних брата і сестру в ранньому віці. В пам’ять про них Клаудія і вирішила організувати проведення свята, а в якості дати вибрала 10 квітня – день народження її сестри.

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: UkrMedia

Жінка звернулася з закликом пам’ятати про близьких людей: братів і сестер, цінувати саму можливість відчути тепло й добро, турботу та розуміння рідної людини, усвідомлюючи сам по собі факт того, що така людина є. Свято, вперше відзначене у 1998 році, стало швидко набирати популярність спочатку в США, а потім і в інших країнах, воно вже «обростає» традиціями. Так, у цей день прийнято дарувати подарунки брату або сестрі, вітати телефоном, зустрічатися в кафе або всією сім’єю вдома, даруючи тепло й радість один одному і батькам, для яких немає нічого приємнішого, ніж близькі та добрі стосунки між дітьми.

День гольфіста

10 квітня щороку відзначається спортивне свято – День гольфіста.

Грати в гольф – означає за допомогою ключки й влучного удару нею заганяти м’ячик у лунку (спеціальну ямку). У гольфі є дистанція, яку треба пройти за мінімум ударів. Для гри обладнують поля, що мають 18 або дев'ять лунок, великі турніри продовжуються чотири дні. Гольф вигадали шотландські пастухи у 14 столітті, а перші змагання провели в 15 столітті.

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pixabay

Гра в гольф відбувається на свіжому повітрі, у товаристві друзів чи колег. 10 квітня – чудова можливість спробувати себе в ролі гольфіста чи зібрати компанію й відзначити свято, граючи в престижну спортивну гру.

До відома, гольф є одним із найпопулярніших видів спорту та входить до числа олімпійських.

День пам’яті преподобного Іларіона Нового

Преподобний Іларіон Новий, ігумен Пелікітський, з юності присвятив себе служінню Богу і багато років провів в затворі. За непорочність і святість життя він спочатку удостоївся сану пресвітера, а потім був поставлений ігуменом Пелікітського монастиря (поблизу протоки Дарданелли).

Іларіон мав дар зцілення і вигнання нечистої сили. Він присвятив все своє життя допомозі людям. Кажуть, що він умів викликати дощ в розпал літньої посухи, наповнював сіті рибою, коли не було улову, і відганяв від полів птахів і шкідників.

Іларіон прожив довге життя і прийняв мученицьку смерть від полководця Лаханодракона, який переслідував християн.

Наші предки назвали цей день також Іларіон – Виверни голоблі. Таку назву день отримав за те, що до 10 квітня погода теплішає і снігу більше не чекають. Це означає, що прийшов термін прибирати сани. Для цього їх потрібно звільнити від голоблі.

Що рекомендовано зробити сьогодні

  • Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.
  • Рекомендується у цей день завершити всі заплановані раніше справи.

Чого не можна робити

  • У цей день не можна обманювати, сваритися та випивати.
  • Ну і звичайно не забувайте про те, що все ще триває Великий піст. Будьте милосердними і всепрощенними!

Народні прикмети

  • Чується глухий і тривалий грім – буде багато дощів у цей місяць.
  • Сороки сидять на верхівках дерев – скоро буде тепло.
  • Дощ у цей день – буде добрий урожай.
  • Чайки ввечері низько кричать – влітку буде посуха.
  • Якщо чайки співають протяжно, то на наступний день можна чекати ясної погоди.
  • Туман і іній вранці цього дня передвіщають багатий урожай фруктів, овочів і злаків.
  • Чайки літають низько – чекайте посухи.

Іменини

10 квітня День ангела імені відзначають: Марія, Іларіон, Степан, Боян, Євстрат, Ілля, Лазар, Сава.

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Теги: свята традиції свято православна церква церква

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