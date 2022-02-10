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    10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    Щорічно 10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових - 10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    Щорічно 10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових
    фото з відкритих джерел

    Не можна сьогодні брати гроші у борг

    10 лютого в православній церкві відзначається день пам’яті Єфрема Сирина, відомого проповідника і богослова. Згодом він був зарахований до лику святих. День Єфрема також відомий в народі як День домовика.

    10 лютого у світі відзначають Всесвітній день зернобобових культур.

    День Єфрема

    Єфрем був родом з Месопотамії. Він жив в IV столітті. Його батьки були бідними хліборобами, але сина виховували в благочесті та смиренні. За своєю природою Єфрем мав запальний, дратівливий характер, але за велінням Всевишнього зміг ступити на шлях смирення і стати вчителем покаяння.

    Прийнявши чернецтво, він пішов жити в пустелю і став відлюдником. Оскільки Господь нагородив його даром учителювати, Єфрему не дано було перебувати на самоті. Він зміг поєднувати самовіддану працю і вивчення Слова Божого, черпаючи в ньому сили для своєї душі і мудрість

    Всесвітній день зернобобових

    Зернобобові — це плоди рослин бобових, які вирощуються людьми для споживання. Найбільш розповсюдженими в світі представниками зернобобових є боби, сочевиця та горох. Традиційні страви багатьох народів світу — східний хумус, індійський дал, навіть класичний англійський сніданок були б неможливими без зернобобових.

    До зернобобових належать тільки ті культури, які збирають для споживання в сушеному вигляді. Вони багаті на білок, що має велике значення для людей в регіонах, де споживання м’яса та молока недостатнє з різних причин. Зернобобові настільки важливі, що навіть мають своє свято — 10 лютого відзначається Всесвітній день зернобобових.

    День домовика

    10 лютого давні слов’яни відзначали свята День домовика – свято пригощання домовика (Кудеси) та Велесичі.

    Домовик – це міфологічний слов’янський персонаж, який є добрим духом – хранителем домашнього вогнища. Домовик за характером вередливий, проте всіляко допомагає гарним родинам, які підтримують чистоту й не сваряться, дбає про здоров’я худоби та домашнє господарство. Водночас домовик карає скупих, злих і байдужих людей.

    10 лютого заведено частувати домовика його улюбленими ласощами: солодкою кашею, хлібом, молоком та різноманітними солодощами. Насипати їжу духу-хранителю потрібно в окремий посуд. На Кудеси у вашій оселі повинно бути весело і затишно.

    Традиції, звичаї та обряди дня

    Наші предки любили і шанували домовика: при переїзді в нове житло його запрошували з собою. Залишали йому подарунки у дворі – монетки, клаптики, окрайця хліба. Після вечері для нього на столі залишали їжу. На великі свята (Різдво Христове, Василів вечір, Чистий четвер, Філіппов день) домовика не забували і пригощали.

    10 лютого в народі – «іменини домовика». У цей день домовика особливо вшановували. Для нього у печі ставили миску з молоком, залишали горщик з кашею, обклавши його гарячими вуглинками. Вірили, що домовик опівночі вийде з-під печі і спробує частування, після чого подобрішає і на цілий рік стане послужливим і сумирний.

    Народні прикмети

    Здавна існують погодні прикмети на цей день:

    • сильний вітер – літо буде дощовим і холодним;
    • ліс став чорним – буде відлига;
    • на Єфрема завжди добре клює риба.

    Що не можна робити

    • На Єфрема не можна вбивати комах: ані тарганів, ані клопів, ані цвіркунів.
    • Також сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.
    • Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;
    • Не слід нині виносити погані новини з хати;
    • Не гоже у цей день сваритися з рідними та близькими;
    • Не можна сьогодні брати гроші у борг.

    Що можна робити

    Цього дня можна займатися господарством і генеральним прибиранням будинку.

    Іменини

    10 лютого День ангела імені відзначають: Юхим, Георгій, Охрім, Ісак, Володимир, Яків, Палладій, Юрій.

    До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.

    Теги: свята гроші традиції
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    10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони