10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не можна сьогодні брати гроші у борг

10 лютого в православній церкві відзначається день пам’яті Єфрема Сирина, відомого проповідника і богослова. Згодом він був зарахований до лику святих. День Єфрема також відомий в народі як День домовика.

10 лютого у світі відзначають Всесвітній день зернобобових культур.

День Єфрема

Єфрем був родом з Месопотамії. Він жив в IV столітті. Його батьки були бідними хліборобами, але сина виховували в благочесті та смиренні. За своєю природою Єфрем мав запальний, дратівливий характер, але за велінням Всевишнього зміг ступити на шлях смирення і стати вчителем покаяння.

Прийнявши чернецтво, він пішов жити в пустелю і став відлюдником. Оскільки Господь нагородив його даром учителювати, Єфрему не дано було перебувати на самоті. Він зміг поєднувати самовіддану працю і вивчення Слова Божого, черпаючи в ньому сили для своєї душі і мудрість

Всесвітній день зернобобових

Зернобобові — це плоди рослин бобових, які вирощуються людьми для споживання. Найбільш розповсюдженими в світі представниками зернобобових є боби, сочевиця та горох. Традиційні страви багатьох народів світу — східний хумус, індійський дал, навіть класичний англійський сніданок були б неможливими без зернобобових.

До зернобобових належать тільки ті культури, які збирають для споживання в сушеному вигляді. Вони багаті на білок, що має велике значення для людей в регіонах, де споживання м’яса та молока недостатнє з різних причин. Зернобобові настільки важливі, що навіть мають своє свято — 10 лютого відзначається Всесвітній день зернобобових.

День домовика

10 лютого давні слов’яни відзначали свята День домовика – свято пригощання домовика (Кудеси) та Велесичі.

Домовик – це міфологічний слов’янський персонаж, який є добрим духом – хранителем домашнього вогнища. Домовик за характером вередливий, проте всіляко допомагає гарним родинам, які підтримують чистоту й не сваряться, дбає про здоров’я худоби та домашнє господарство. Водночас домовик карає скупих, злих і байдужих людей.

10 лютого заведено частувати домовика його улюбленими ласощами: солодкою кашею, хлібом, молоком та різноманітними солодощами. Насипати їжу духу-хранителю потрібно в окремий посуд. На Кудеси у вашій оселі повинно бути весело і затишно.

Традиції, звичаї та обряди дня

Наші предки любили і шанували домовика: при переїзді в нове житло його запрошували з собою. Залишали йому подарунки у дворі – монетки, клаптики, окрайця хліба. Після вечері для нього на столі залишали їжу. На великі свята (Різдво Христове, Василів вечір, Чистий четвер, Філіппов день) домовика не забували і пригощали.

10 лютого в народі – «іменини домовика». У цей день домовика особливо вшановували. Для нього у печі ставили миску з молоком, залишали горщик з кашею, обклавши його гарячими вуглинками. Вірили, що домовик опівночі вийде з-під печі і спробує частування, після чого подобрішає і на цілий рік стане послужливим і сумирний.

Народні прикмети

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

сильний вітер – літо буде дощовим і холодним;

ліс став чорним – буде відлига;

на Єфрема завжди добре клює риба.

Що не можна робити

На Єфрема не можна вбивати комах: ані тарганів, ані клопів, ані цвіркунів.

Також сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.

Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не слід нині виносити погані новини з хати;

Не гоже у цей день сваритися з рідними та близькими;

Не можна сьогодні брати гроші у борг.

Що можна робити

Цього дня можна займатися господарством і генеральним прибиранням будинку.

Іменини

10 лютого День ангела імені відзначають: Юхим, Георгій, Охрім, Ісак, Володимир, Яків, Палладій, Юрій.

До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.