12 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони та прикмети
Сьогодні не бажано мати справ з грошима
12 січня в Україні відзначається День українського політв'язня. Після початку війни з Росією це питання стало особливо актуальним для нас.
Також у цей день святкують Всесвітній день доньки (це ще одне свято донечок, окрім 25 квітня), а в США відзначають День рудих.
Віряни 12 січня вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської.
День українського політв'язня
День українського політв'язня – відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.
Традиція відзначення дня політв'язня запроваджена з 1975 з пропозиції В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму. Найстійкіші, найвмотивованіші українці приєднуються до щорічного одноденного голодування в підтримку політв'язнів, інші – проводять різноманітні тематичні заходи.
Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз російський режим, що розгорнув терор проти українців – «перевершивши радянський тоталітаризм».
Яке релігійне свято
12 січня православна церква вшановує пам’ять християнської святої Анисії Солунської, яка постраждала за віру при імператорі Максиміані. Проживала мучениця в християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила в пості і молитві.
Традиції та звичаї
Святій мучениці молилися ті, у кого болить шлунок. Вірили, що вона обов’язково допоможе.
За старих часів на Анисію ходили в гості до родичів і друзів, влаштовувалися пишні застілля. За переказами, в цей вечір особливо лютує нечиста сила, тому люди намагалися всіляко уберегтися від неї. Якщо 12 січня на порозі буде виявлена хустка, то це поганий знак. Значить, відьма псування навела.
Якщо в родині хтось захворів, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім’я хворої людини.
Що не можна робити
- У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції. Ви можете змагатися зі стихією, проте це не принесе успіх. Тож не наражайте себе на небезпеку.
- Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.
- Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною. Обставини можуть скластися так, що ви пошкодуєте потім про це.
- На Анисію зимову неможна шити і прясти, бо це принесе нещастя. Вживати їжу з сіллю – до проблем зі здоров’ям. Не варто піднімати речі на перехресті, інакше накличете на себе біду.
Народні прикмети на 12 січня
- Вдень ясно – скоро настане потепління.
- На Анісію йде сніг – чекайте літа сильних дощів.
- Якщо на Анісію горобець голосно цвірінчить – чекайте швидкої відлиги.
- Вважається, що якщо на Анісію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо – теплим.
- Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов'язаний з землею, обіцяє смерть.
- Якщо в ніч з 11 на 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині.
Іменини
12 січня День ангела відзначають: Антон, Данило, Ізот, Ірина, Лев, Макар, Марія, Онисія, Тимон, Федора, Феодосія, Ярина.