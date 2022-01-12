12 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони та прикмети

Сьогодні не бажано мати справ з грошима

12 січня в Україні відзначається День українського політв'язня. Після початку війни з Росією це питання стало особливо актуальним для нас.

Також у цей день святкують Всесвітній день доньки (це ще одне свято донечок, окрім 25 квітня), а в США відзначають День рудих.

Віряни 12 січня вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської.

День українського політв'язня

День українського політв'язня – відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.

Традиція відзначення дня політв'язня запроваджена з 1975 з пропозиції В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму. Найстійкіші, найвмотивованіші українці приєднуються до щорічного одноденного голодування в підтримку політв'язнів, інші – проводять різноманітні тематичні заходи.

Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз російський режим, що розгорнув терор проти українців – «перевершивши радянський тоталітаризм».

Яке релігійне свято

12 січня православна церква вшановує пам’ять християнської святої Анисії Солунської, яка постраждала за віру при імператорі Максиміані. Проживала мучениця в християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила в пості і молитві.

Традиції та звичаї

Святій мучениці молилися ті, у кого болить шлунок. Вірили, що вона обов’язково допоможе.

За старих часів на Анисію ходили в гості до родичів і друзів, влаштовувалися пишні застілля. За переказами, в цей вечір особливо лютує нечиста сила, тому люди намагалися всіляко уберегтися від неї. Якщо 12 січня на порозі буде виявлена хустка, то це поганий знак. Значить, відьма псування навела.

Якщо в родині хтось захворів, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім’я хворої людини.

Що не можна робити

У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції. Ви можете змагатися зі стихією, проте це не принесе успіх. Тож не наражайте себе на небезпеку.

Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.

Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною. Обставини можуть скластися так, що ви пошкодуєте потім про це.

На Анисію зимову неможна шити і прясти, бо це принесе нещастя. Вживати їжу з сіллю – до проблем зі здоров’ям. Не варто піднімати речі на перехресті, інакше накличете на себе біду.

Народні прикмети на 12 січня

Вдень ясно – скоро настане потепління.

На Анісію йде сніг – чекайте літа сильних дощів.

Якщо на Анісію горобець голосно цвірінчить – чекайте швидкої відлиги.

Вважається, що якщо на Анісію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо – теплим.

Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов'язаний з землею, обіцяє смерть.

Якщо в ніч з 11 на 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині.

Іменини

12 січня День ангела відзначають: Антон, Данило, Ізот, Ірина, Лев, Макар, Марія, Онисія, Тимон, Федора, Феодосія, Ярина.