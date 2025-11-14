14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 14 листопада 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

14 листопада у світі відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом. В Україні цього дня вшановують пам'ять одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа – святого апостола Филипа.

14 листопада 2025 року

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з діабетом

Цей день був запроваджений Міжнародною федерацією діабету (IDF) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) у 1991 році у відповідь на зростання захворюваності на діабет у світі. Дата приурочена до дня народження Фредеріка Бантинга, який 1922 року відкрив інсулін. Мета свята – підвищити обізнаність про діабет як глобальну проблему та наголосити на важливості профілактики, ранньої діагностики та належного лікування.

Міжнародний день логопеда

14 листопада кожного року світ відзначає Міжнародний день логопеда, який заснували у 2004 році.

Логопедія – це ціла наука, що вивчає механізми, причини, симптоми, структуру порушень мови та систему впливу щодо корекції мовленнєвої діяльності. Логопедія бере свій початок з 17 сторіччя, а з 19 сторіччя розпочалося активне вивчення цієї наукової галузі.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Филипа

14 листопада православна церква вшановує пам'ять святого апостола Филипа, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Апостол походив із міста Вифсаїди, що на березі Галілейського моря, і був покликаний Господом після апостолів Петра та Андрія.

Після зішестя Святого Духа апостол Филип проповідував Євангеліє у багатьох країнах, включаючи Грецію, Сирію та Фригію. Його проповіді супроводжувалися чудесами: він зцілював хворих і воскрешав мертвих. За наказом правителя, апостол Филип був схоплений і, прийнявши жорстокі муки за свою віру, був розіп'ятий на хресті.

Народні вірування та прикмети

У народі день святого Филипа вважався початком холодів та посиленням морозів.

Якщо цього дня падає сніг і небо затягнуте хмарами – чекайте на негоду у травні наступного року.

Якщо ніч ясна, а на деревах іній – це віщує гарний урожай вівса.

Багато ворон збирається в зграї – до швидкого і сильного похолодання.

Якщо добре вродив овес – осінь буде теплою.

Історичні події

1918 рік – на першому засіданні Національних зборів Томаш Масарик стає президентом Чехословацької республіки;

1918 рік – з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського засновують Українську Академію наук та визначений її офіційний статус;

1920 рік – уряд УНР змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки;

1925 рік – у Чехословацькій республіці створюють Леґію українських націоналістів;

1939 рік – Верховна Рада УРСР затверджує Закон про так зване «возз'єднання» (анексію) Західної України з УРСР;

1944 рік – у Києві відкривається Державний музей українського мистецтва;

1963 рік – потужний підводний вулканічний вибух утворив острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії;

1999 рік – на посаду Президента України вдруге обирають Леоніда Даниловича Кучму, що обіймав цей пост від 19.07.1994 до 23.01.2005;

2005 рік – корпорація Boeing оголошує про старт виробництва літака Boeing 747-8.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Дмитро, Олександр, Олексій, Сергій, Филип.