Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 14 листопада 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

14 листопада у світі відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом. В Україні цього дня вшановують пам'ять одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа – святого апостола Филипа.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 листопада 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з діабетом

14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був запроваджений Міжнародною федерацією діабету (IDF) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) у 1991 році у відповідь на зростання захворюваності на діабет у світі. Дата приурочена до дня народження Фредеріка Бантинга, який 1922 року відкрив інсулін. Мета свята – підвищити обізнаність про діабет як глобальну проблему та наголосити на важливості профілактики, ранньої діагностики та належного лікування.

Міжнародний день логопеда

14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

14 листопада кожного року світ відзначає Міжнародний день логопеда, який заснували у 2004 році.

Логопедія – це ціла наука, що вивчає механізми, причини, симптоми, структуру порушень мови та систему впливу щодо корекції мовленнєвої діяльності. Логопедія бере свій початок з 17 сторіччя, а з 19 сторіччя розпочалося активне вивчення цієї наукової галузі.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Филипа

14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

14 листопада православна церква вшановує пам'ять святого апостола Филипа, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Апостол походив із міста Вифсаїди, що на березі Галілейського моря, і був покликаний Господом після апостолів Петра та Андрія.

Після зішестя Святого Духа апостол Филип проповідував Євангеліє у багатьох країнах, включаючи Грецію, Сирію та Фригію. Його проповіді супроводжувалися чудесами: він зцілював хворих і воскрешав мертвих. За наказом правителя, апостол Филип був схоплений і, прийнявши жорстокі муки за свою віру, був розіп'ятий на хресті.

Народні вірування та прикмети

У народі день святого Филипа вважався початком холодів та посиленням морозів.

  • Якщо цього дня падає сніг і небо затягнуте хмарами – чекайте на негоду у травні наступного року.
  • Якщо ніч ясна, а на деревах іній – це віщує гарний урожай вівса.
  • Багато ворон збирається в зграї – до швидкого і сильного похолодання.
  • Якщо добре вродив овес – осінь буде теплою.

Історичні події

  • 1918 рік – на першому засіданні Національних зборів Томаш Масарик стає президентом Чехословацької республіки;
  • 1918 рік – з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського засновують Українську Академію наук та визначений її офіційний статус;
  • 1920 рік – уряд УНР змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки;
  • 1925 рік – у Чехословацькій республіці створюють Леґію українських націоналістів;
  • 1939 рік – Верховна Рада УРСР затверджує Закон про так зване «возз'єднання» (анексію) Західної України з УРСР;
  • 1944 рік – у Києві відкривається Державний музей українського мистецтва;
  • 1963 рік – потужний підводний вулканічний вибух утворив острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії;
  • 1999 рік – на посаду Президента України вдруге обирають Леоніда Даниловича Кучму, що обіймав цей пост від 19.07.1994 до 23.01.2005;
  • 2005 рік – корпорація Boeing оголошує про старт виробництва літака Boeing 747-8.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Дмитро, Олександр, Олексій, Сергій, Филип.

Читайте також:

Теги: свята свято релігія традиції календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва
8 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2025: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва
3 листопада, 21:43
Венс і його дружина потрапили у скандал
Бажання віцепрезидента США перетворити дружину на католичку викликало обурення суспільства
3 листопада, 16:16
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 листопада, 00:00
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 листопада, 00:00
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 25-26 жовтня
24 жовтня, 14:45
Станом на 1 жовтня 2025 року ендопротезування потребували 11 067 пацієнтів, із них прооперували 1346 людей
У Києві розширено мережу лікарень, де проводиться ендопротезування: повний перелік
24 жовтня, 09:45
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 жовтня, 00:00

Суспільство

В окупованому Криму пролунали вибухи
В окупованому Криму пролунали вибухи
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2025: традиції та молитва
Чи реально оскаржити штраф, який з’явися у «Резерв+»? Відповідь ТЦК
Чи реально оскаржити штраф, який з’явися у «Резерв+»? Відповідь ТЦК
Радниця міністра освіти побувала в Туреччині і розповіла, чим її шокували українці
Радниця міністра освіти побувала в Туреччині і розповіла, чим її шокували українці
«Це вимушений крок у воєнний час». ТЦК пояснив, коли можлива примусова доставка військовозобов’язаних
«Це вимушений крок у воєнний час». ТЦК пояснив, коли можлива примусова доставка військовозобов’язаних

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua