24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 24 лютого 2026 року: день пам'яті та стійкості, віднайдення голови Івана Хрестителя та народні прикмети

24 лютого в Україні відзначають Національний день молитви в Україні. У світі відзначають Всесвітній день бармена. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять про перше і друге віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

Національний день молитви в Україні

24 лютого в Україні Національний день молитви. 12 лютого 2025 року Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення Національного дня молитви, який щорічно припадатиме на 24 лютого – у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього дня Верховна Рада проводитиме засідання, яке розпочинатиметься виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний». Кабінету Міністрів доручено протягом трьох місяців розробити та затвердити комплексний план заходів для відзначення Національного дня молитви на державному рівні за участю Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Місцеві адміністрації також мають забезпечити підготовку та проведення відповідних заходів.

Також 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Розпочалося 24 лютого 2022 року і стало найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. У цей день Росія розпочала масовану атаку по всій території України, завдаючи ракетних ударів, проводячи авіанальоти та наступаючи з кількох напрямків: з півночі (через Білорусь), зі сходу (з окупованих територій Донбасу та Росії) і з півдня (з Криму).

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день бармена

Свято професіоналів, які створюють атмосферу в закладах відпочинку. Дата обрана не випадково, адже вона збігається з днем пам'яті святого Аманда, який вважається покровителем виноробів та власників готелів і ресторанів.

День народження лотереї

24 лютого всі люди на Землі, що намагаються упіймати «фортуну за хвоста», мають змогу відсвяткувати День народження лотереї. Лотерея – це акція, у якій бере участь велика кількість людей, купуючи «щасливі» білети. У цей день кожен має можливість ще раз випробувати удачу та купити лотерейний квиток.

День народження лотереї припадає на 24 лютого недаремно. Саме в цей день у 1466 році відбулася перша подібна акція у одному з бельгійських містечок. Його організатором виступала дружина Яна ван Ейка – відомого фламандського митця. Жінка вирішила відзначити 25-річчя смерті художника та зібрати кошти на пожертвування для бідного населення міста. Сама ж засновниця не отримала з цієї лотереї ніякого зиску.

Релігійні свята та їхня історія

Перше і друге віднайдення чесної голови святого пророка Івана Хрестителя

Це велике церковне свято присвячене подіям, коли голову найбільшого пророка було знайдено після його мученицької смерті. Згідно з переказами, перше віднайдення відбулося в IV столітті в Єрусалимі, коли голову знайшли закопаною в посудині на Оливній горі. Друге віднайдення сталося у V столітті, коли святі мощі були перенесені до Константинополя.

Іван Хреститель вважається одним із найшанованіших святих, який проповідував покаяння та хрестив самого Ісуса Христа. У цей день віряни звертаються до нього з «потужною» молитвою про допомогу у вирішенні життєвих труднощів та про мир.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, погода на Івана Хрестителя вказує на весняні місяці:

Якщо цього дня йде сніг – Великдень буде холодним;

заспівали синиці – чекайте на швидке потепління;

птахи починають вити гнізда на сонячній стороні – літо буде прохолодним;

якщо на 24 лютого немає снігу – весна прийде «потужно» і рано.

Історичні події

1457 – перша писемна згадка про село Репинне, Хустського району Закарпатської області, Україна.

1466 – в Брюгге (Бельгія) відбулась перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна ван Ейка.

1582 – Григорій XIII підписує папську буллу Inter gravissimas, за якою реформовано юліанський календар і введено новий, який пізніше отримав назву григоріанського.

1656 – первосвященики Російської православної церкви повеліли хреститися трьома пальцями, проклявши «двоперстне хрещення».

1768 – Росія і Польща уклали у Варшаві договір з так званого дисидентського питання.

1824 – уряд Її Величності королеви Великої Британії оголосив війну Бірмі.

1807 – Папа Римський Пій VII підписав буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою було відновлено Галицьку митрополію, затверджено першого митрополита Антонія Ангеловича та визнано за ним права, рівні правам київських митрополитів.

1881 – розпочалось спорудження Панамського каналу.

1887 – Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об'єднані телефонним зв'язком.

1918 – проголошена незалежність Естонії.

1919 – уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я.

1920 – в Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP.

1938 – з'явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону.

1942 – почала мовлення радіостанція «Голос Америки» (німецькою мовою).

1972 – аварія на радянському атомному підводному човні К-19.

1985 – відбулись останні вибори у Верховні Ради союзних і автономних республік СРСР, а також у місцеві Ради народних депутатів.

1991 – війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку і Кувейті.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.

2011 – київське «Динамо» у себе вдома, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, перемогло «Бешикташ» з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА.

2022 – початок повномасштабної війни (відкритого воєнного вторгнення) Російської Федерації (за підтримки Білорусі) проти України.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Дмитро, Олександр, Григорій.