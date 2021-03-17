17 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

17 березня у світі відзначають День Святого Патрика

Якщо 17 березня ніч безхмарна, то весна буде теплою

Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають День Святого Патрика, а в Україні – День мобілізаційного працівника.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 17 березня вшановує пам'ять преподобного Герасима Вологодського і Герасима Йорданського. Церковне свято на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків – це один з перших ознак настання весни. Звідси день в народі нарекли Герасим Грачевник.

17 березня прийнято було виганяти з дому мару – злих духів. Незаміжні дівчата ворожили: вони вибігали на подвір'я і дивилися, хто зустрінеться на їхньому шляху. Якщо жінка – то вдасться вийти заміж в цьому році.

Народні прикмети й традиції

Якщо прилетіли граки, то сніг незабаром зійде;

Якщо чимало птахів на вулиці, то буде гарна погода;

Якщо вранці туманно, то день буде сонячним;

Якщо ніч безхмарна, то весна буде теплою.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна багато працювати;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Не можна відмовлятись від хороших пропозицій;

Не можна тримати вдома поламані та старі речі;

Не можна дивитись у люстерко до світанку.

Хто святкує день ангела

У середу, 17 березня, іменини у Герасима, Василя, Данила, Павла, Іуліанії, Якова, Григорія, В'ячеслава та Уляни.