  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    17 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    17 березня у світі відзначають День Святого Патрика - 17 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    17 березня у світі відзначають День Святого Патрика

    Якщо 17 березня ніч безхмарна, то весна буде теплою

    Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають День Святого Патрика, а в Україні – День мобілізаційного працівника.

    Яке сьогодні релігійне свято

    Православна церква 17 березня вшановує пам'ять преподобного Герасима Вологодського і Герасима Йорданського. Церковне свято на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків – це один з перших ознак настання весни. Звідси день в народі нарекли Герасим Грачевник.

    17 березня прийнято було виганяти з дому мару – злих духів. Незаміжні дівчата ворожили: вони вибігали на подвір'я і дивилися, хто зустрінеться на їхньому шляху. Якщо жінка – то вдасться вийти заміж в цьому році.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо прилетіли граки, то сніг незабаром зійде;
    • Якщо чимало птахів на вулиці, то буде гарна погода;
    • Якщо вранці туманно, то день буде сонячним;
    • Якщо ніч безхмарна, то весна буде теплою.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сваритись та лаятись;
    • Не можна багато працювати;
    • Не можна займатись важкою фізичною роботою;
    • Не можна відмовлятись від хороших пропозицій;
    • Не можна тримати вдома поламані та старі речі;
    • Не можна дивитись у люстерко до світанку.

    Хто святкує день ангела

    У середу, 17 березня, іменини у Герасима, Василя, Данила, Павла, Іуліанії, Якова, Григорія, В'ячеслава та Уляни.

    Теги: свята православна церква традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies