17 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
17 березня у світі відзначають День Святого Патрика
Якщо 17 березня ніч безхмарна, то весна буде теплою
Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають День Святого Патрика, а в Україні – День мобілізаційного працівника.
Яке сьогодні релігійне свято
Православна церква 17 березня вшановує пам'ять преподобного Герасима Вологодського і Герасима Йорданського. Церковне свято на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків – це один з перших ознак настання весни. Звідси день в народі нарекли Герасим Грачевник.
17 березня прийнято було виганяти з дому мару – злих духів. Незаміжні дівчата ворожили: вони вибігали на подвір'я і дивилися, хто зустрінеться на їхньому шляху. Якщо жінка – то вдасться вийти заміж в цьому році.
Народні прикмети й традиції
- Якщо прилетіли граки, то сніг незабаром зійде;
- Якщо чимало птахів на вулиці, то буде гарна погода;
- Якщо вранці туманно, то день буде сонячним;
- Якщо ніч безхмарна, то весна буде теплою.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна багато працювати;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою;
- Не можна відмовлятись від хороших пропозицій;
- Не можна тримати вдома поламані та старі речі;
- Не можна дивитись у люстерко до світанку.
Хто святкує день ангела
У середу, 17 березня, іменини у Герасима, Василя, Данила, Павла, Іуліанії, Якова, Григорія, В'ячеслава та Уляни.