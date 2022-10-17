17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Не рекомендується сьогодні зловживати алкоголем і ліками

У понеділок, 17 жовтня, відзначають Міжнародний день боротьби з бідністю, Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Всесвітній день співу, День яскравого одягу, Міжнародний день правильних дій при землетрусах.

Міжнародний день боротьби з бідністю

Історія проведення Міжнародного дня боротьби з бідністю нерозривно пов’язана з датою 17 жовтня 1987 року. В той день понад сто тисяч осіб зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам’яті жертв убогості, насильства і голоду. Присутні заявили, що убогість є порушенням прав людини, і підтвердили необхідність спільними зусиллями добиватися дотримання цих прав. Відповідні заяви накреслені на пам’ятному камені, який був відкритий в той день.



З того часу люди самих різних станів, переконань і соціального походження щорічно збираються 17 жовтня, для того, щоб підтвердити незмінність своєї позиції та продемонструвати солідарність з незаможними.

Своєю резолюцією, прийнятою 22 грудня 1992 року, Генеральна Асамблея оголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби за ліквідацію убогості та закликала всі держави присвячувати цей День пропаганді і проведенню, в залежності від специфіки країни, конкретних заходів, пов’язаних з ліквідацією злиднів та бідності.

В резолюції Асамблея закликала міжурядові і неурядові організації надавати країнам, на їх прохання, сприяння в організації національних заходів у зв’язку з проведенням Дня і просила Генерального секретаря вживати необхідних заходів в рамках наявних ресурсів для забезпечення успішного проведення Дня Організацією Об’єднаних Націй.

Всесвітній день донорства та трансплантації органів

Річард Лоулер, доктор Джеймс Вест і доктор Раймонд Мерфі провели першу успішну трансплантацію нирки в лікарні «Little Company of Mary», Евергрін Парк, штат Іллінойс. Пацієнтка, Рут Такер, була 49-річною жінкою з полікістозною хворобою нирок (ПКХ). 95% людей підтримують донорство органів. Щодня чоловіки, жінки та діти помирають через те, що їм не змогли вчасно пересадити органи, тоді як медицина могла б їх врятувати.

З 2005 року ВООЗ проголосила Всесвітній день донорства органів і трансплантації. Він проводиться щорічно 17 жовтня. Цей день став частиною тривожного спостереження: у 2005 році було проведено лише 4238 операцій з пересадки органів, тоді як майже 12 000 пацієнтів потребували трансплантації.

День яскравого одягу

У 1970-х роках у телевізійній комедії «Три компанії» Ларрі Даллас, якого грав Річард Клайн, закликав провести День яскравого одягу. Вважається, що саме з цього дня і почалося свято, і відтоді люди виділяються з натовпу своїм стилем одягу.

День яскравого вбрання відзначається щороку 17 жовтня. Цей веселий день закликає всіх вдягнути весь яскравий, божевільний і вульгарний одяг, який ви не вдягнете у звичайний день. Можливо це день поганого смаку, помітного одягу і веселих людей, які беруть участь у святі.

Яке церковне свято

У церкві 17 жовтня вшановується пам’ять мученика Єрофея (Ієрофея), який жив в Афінах у I столітті. Одночасно з Діонісієм навернений у християнство і став учнем апостола Павла. Ним же був присвячений і в сан єпископа, у той час Єрофей вже був членом афінського ареопагу.

Переказ свідчить, що Єрофей і Діонісій своїми очима бачили поховання Богоматері. Що стосується подальшої долі Єрофея, то він був убитий язичниками після того, як намагався проповідувати християнство серед них.

Здавна існує традиція заготовляти у Єрофєїв день особливу настоянку, яку прозвали в народі «Єрофєїч». Для цього заздалегідь сушать запашні трави (звіробій, майоран, буркун, материнку, чебрець, полин, м’яту, аніс), заливають їх горілкою і протягом місяця настоюють в темному місці. Цю настоянку приймають при відсутності апетиту і при шлункових захворюваннях.

Господині в Єрофеїв день традиційно переглядали і провітрювали зимовий одяг із взуттям.

Народні прикмети:

З Єрофея і зима шубу одягає.

З Єрофея холод сильнішає.

На Єрофєїв день один «єрофєїч» душу гріє.

Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.

Кінь фиркає – до тепла, хропе – до негоди.

Свиня тягає солому – до бурі.

Що не рекомендується робити:

Не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок. В цей день великий ризик бути обдуреним.

Не рекомендується сьогодні зловживати алкоголем і ліками. Вважається, що і те, і інше призведе до проблем зі здоров'ям.

Краще відзначати весілля в цей день, інакше шлюб буде недовгим або нещасливим.

Іменини

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Дмитро, Єрофій, Петро, Степан, Тихон, Вероніка.