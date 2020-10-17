17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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17 жовтня – День працівників паперово-целюлозної промисловості України

Сьогодні не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок

Сьогодні 17 жовтня, в Україні своє професійне свято відзначають працівники целюлозно-паперової промисловості. Встановлене указом президента України в 2008 році, святкується щорічно в третю суботу жовтня.

Також 17 жовтня проводиться Міжнародний день боротьби з бідністю. В цей день 1987 року більше 100 тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам'яті жертв убогості, насильства і голоду.

Сьогодні ще проводять Всесвітній день донорства та трансплантації органів і відзначають День яскравого одягу.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 17 жовтня вшановується пам’ять мученика Єрофея (Ієрофея), який жив в Афінах у I столітті. Одночасно з Діонісієм навернений у християнство і став учнем апостола Павла. Ним же був присвячений і в сан єпископа, у той час Єрофей вже був членом афінського ареопагу. Переказ свідчить, що Єрофей і Діонісій своїми очима бачили поховання Богоматері. Що стосується подальшої долі Єрофея, то він був убитий язичниками після того, як намагався проповідувати християнство серед них.

Традиції та прикмети

Здавна існує традиція заготовляти у Єрофєїв день особливу настоянку, яку прозвали в народі «Єрофєїч». Для цього заздалегідь сушать запашні трави (звіробій, майоран, буркун, материнку, чебрець, полин, м’яту, аніс), заливають їх горілкою і протягом місяця настоюють в темному місці. Цю настоянку приймають при відсутності апетиту і при шлункових захворюваннях.

Господині в Єрофеїв день традиційно переглядали і провітрювали зимовий одяг з взуттям. Слідуйте і ви цьому звичаю, підготуйтеся до холодів заздалегідь, щоб потім зима не застала зненацька.

З Єрофея і зима шубу одягає.

З Єрофея холод сильнішає.

На Єрофєїв день один «єрофєїч» душу гріє.

Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.

Кінь фиркає – до тепла, хропе - до негоди.

Свиня тягає солому – до бурі.

Що не можна робити сьогодні

Не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок. В цей день великий ризик бути обдуреним.

Не рекомендується сьогодні зловживати алкоголем і ліками. Вважається, що і те, і інше призведе до проблем зі здоров'ям.

Краще відзначати весілля в цей день, інакше шлюб буде недовгим або нещасливим.

Іменинники

Василь, Дмитро, Єрофій, Петро, Степан, Тихон, Вероніка.