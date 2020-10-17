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    Суспільство

    17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>17 жовтня &ndash; День працівників паперово-целюлозної промисловості України</p> - 17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    17 жовтня – День працівників паперово-целюлозної промисловості України

    Сьогодні не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок

    Сьогодні 17 жовтня, в Україні своє професійне свято відзначають працівники целюлозно-паперової промисловості. Встановлене указом президента України в 2008 році, святкується щорічно в третю суботу жовтня.

    Також 17 жовтня проводиться Міжнародний день боротьби з бідністю. В цей день 1987 року більше 100 тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам'яті жертв убогості, насильства і голоду.

    Сьогодні ще проводять Всесвітній день донорства та трансплантації органів і відзначають День яскравого одягу.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 17 жовтня вшановується пам’ять мученика Єрофея (Ієрофея), який жив в Афінах у I столітті. Одночасно з Діонісієм навернений у християнство і став учнем апостола Павла. Ним же був присвячений і в сан єпископа, у той час Єрофей вже був членом афінського ареопагу. Переказ свідчить, що Єрофей і Діонісій своїми очима бачили поховання Богоматері. Що стосується подальшої долі Єрофея, то він був убитий язичниками після того, як намагався проповідувати християнство серед них.

    Традиції та прикмети

    • Здавна існує традиція заготовляти у Єрофєїв день особливу настоянку, яку прозвали в народі «Єрофєїч». Для цього заздалегідь сушать запашні трави (звіробій, майоран, буркун, материнку, чебрець, полин, м’яту, аніс), заливають їх горілкою і протягом місяця настоюють в темному місці. Цю настоянку приймають при відсутності апетиту і при шлункових захворюваннях.
    • Господині в Єрофеїв день традиційно переглядали і провітрювали зимовий одяг з взуттям. Слідуйте і ви цьому звичаю, підготуйтеся до холодів заздалегідь, щоб потім зима не застала зненацька.
    • З Єрофея і зима шубу одягає.
    • З Єрофея холод сильнішає.
    • На Єрофєїв день один «єрофєїч» душу гріє.
    • Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.
    • Кінь фиркає – до тепла, хропе - до негоди.
    • Свиня тягає солому – до бурі.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок. В цей день великий ризик бути обдуреним.
    • Не рекомендується сьогодні зловживати алкоголем і ліками. Вважається, що і те, і інше призведе до проблем зі здоров'ям.
    • Краще відзначати весілля в цей день, інакше шлюб буде недовгим або нещасливим.

    Іменинники

    Василь, Дмитро, Єрофій, Петро, Степан, Тихон, Вероніка.

    свята традиції
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