17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
17 жовтня – День працівників паперово-целюлозної промисловості України
Сьогодні не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок
Сьогодні 17 жовтня, в Україні своє професійне свято відзначають працівники целюлозно-паперової промисловості. Встановлене указом президента України в 2008 році, святкується щорічно в третю суботу жовтня.
Також 17 жовтня проводиться Міжнародний день боротьби з бідністю. В цей день 1987 року більше 100 тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам'яті жертв убогості, насильства і голоду.
Сьогодні ще проводять Всесвітній день донорства та трансплантації органів і відзначають День яскравого одягу.
Яке сьогодні релігійне свято
У церкві 17 жовтня вшановується пам’ять мученика Єрофея (Ієрофея), який жив в Афінах у I столітті. Одночасно з Діонісієм навернений у християнство і став учнем апостола Павла. Ним же був присвячений і в сан єпископа, у той час Єрофей вже був членом афінського ареопагу. Переказ свідчить, що Єрофей і Діонісій своїми очима бачили поховання Богоматері. Що стосується подальшої долі Єрофея, то він був убитий язичниками після того, як намагався проповідувати християнство серед них.
Традиції та прикмети
- Здавна існує традиція заготовляти у Єрофєїв день особливу настоянку, яку прозвали в народі «Єрофєїч». Для цього заздалегідь сушать запашні трави (звіробій, майоран, буркун, материнку, чебрець, полин, м’яту, аніс), заливають їх горілкою і протягом місяця настоюють в темному місці. Цю настоянку приймають при відсутності апетиту і при шлункових захворюваннях.
- Господині в Єрофеїв день традиційно переглядали і провітрювали зимовий одяг з взуттям. Слідуйте і ви цьому звичаю, підготуйтеся до холодів заздалегідь, щоб потім зима не застала зненацька.
- З Єрофея і зима шубу одягає.
- З Єрофея холод сильнішає.
- На Єрофєїв день один «єрофєїч» душу гріє.
- Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.
- Кінь фиркає – до тепла, хропе - до негоди.
- Свиня тягає солому – до бурі.
Що не можна робити сьогодні
- Не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок. В цей день великий ризик бути обдуреним.
- Не рекомендується сьогодні зловживати алкоголем і ліками. Вважається, що і те, і інше призведе до проблем зі здоров'ям.
- Краще відзначати весілля в цей день, інакше шлюб буде недовгим або нещасливим.
Іменинники
Василь, Дмитро, Єрофій, Петро, Степан, Тихон, Вероніка.