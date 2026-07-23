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На Чернігівщині влада закликала жителів готуватися до найважчого сценарію цієї зими

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Чернігівщині влада закликала жителів готуватися до найважчого сценарію цієї зими
Начальник ОВА вважає, що майбутній опалювальний сезон може бути ще складнішим
фото: скриншот з відео

Чаус: Я вважаю, що наступна зима точно не буде легшою, ніж та, яку ми пройшли

На Чернігівщині триває підготовка до нового опалювального сезону, однак мешканців закликають бути готовими й до найгірших сценаріїв. Про це глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус наголосив в інтерв’ю «Суспільному», передає «Главком».

Начальник ОВА вважає, що майбутній опалювальний сезон може бути ще складнішим і треба бути готовими до найгіршого сценарію.

«Я вважаю, що наступна зима точно не буде легшою, ніж та, яку ми пройшли. Точно не буде легшою. Буде важчою, складнішою. Дай Боже, щоб я помилявся. Це прогноз, мабуть, не як голови ОВА, а як людини, яка бачить, що відбувається, що робить ворог, і не тільки у нас в області. Звісно, хочеться, щоб такі прогнози не збувалися. Але я вважаю, що ми, як у всіх напрямках, маємо готуватись до найгіршого сценарію», — сказав Чаус.

Посадовець наголосив, що область має посилювати захист критичної інфраструктури.

Також Чаус зазначив, що під час минулої зими, коли генератори працювали тривалий час через відключення електроенергії, частина обладнання виходила з ладу або потребувала технічного обслуговування. Тому тепер область має сформувати додатковий резерв.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія наголосив, що наступна зима буде, ймовірно, буде найважчою в українській історії.

Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.

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Теги: Чернігівщина опалювальний сезон

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