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Змінено рух приміських поїздів між Києвом і Ніжином

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Змінено рух приміських поїздів між Києвом і Ніжином
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

«Просимо врахувати зміни при поїздках»

Через ремонтні роботи на ніжинській ділянці змінився розклад низки приміських рейсів в найближчі дати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Сьогодні:

  • Поїзд №6912 Київ-Волинський – Ніжин матиме графік 12:40-15:36 (замість 11:59-14:49);
  • Поїзд №6914 Північна (Київ) – Ніжин 15:28-18:14 (замість 14:09-16:52);
  • №6923 Ніжин – Північна (Київ) 15:44-18:16 (замість 15:18-17:50).

24 та 25, з 27 липня по 1 серпня:

  • Поїзд №6917 Ніжин – Північна (Київ) 10:48-13:23 (замість 11:10-13:45).

«Просимо врахувати зміни при поїздках та переглянути постанційний розклад конкретного поїзда у розділі «зміни руху», – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» не планує самостійно підвищувати вартість квитків на поїзди, оскільки тарифи на більшість пасажирських перевезень регулює держава.

До слова, «Укрзалізниця» у червні увійшла в найпіковіший період 2026 року. Тоді щодня фіксувалося 340 тис. запитів на квитки, тоді як перевозилося 80 тис. пасажирів. 

Теги: Укрзалізниця Чернігівщина потяг Київщина

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