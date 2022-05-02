2 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні спостерігають за погодою: тепло на початку місяця – чекай на холод наприкінці

Не варто цього дня ділитися з кимось своїм секретом

Сьогодні, у понеділок, 2 травня, триває 68 доба повномасштабної війни з РФ.

Також цього дня відзначається:

Всесвітній день скрапбукінгу

Цей день святкують умільці мистецтва оформлення фотоальбомів.

Всесвітній день тунця

Тунець може досягати у вазі понад 680 кг, в довжині понад 4,5 метра. Рекордна риба важила 678,5 кг. У 2012 році в Японії виловлений тунець вагою в 222 кг був проданий за рекордну суму – $1 млн 760 тис.

Яке релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 2 травня, віряни вшановують пам'ять Івана Старопечерника.

Історія свята

Іван отримав прізвисько Старопечерник за те, що жив у печерах Старої Лаври. Про його життя збереглося мало інформації.

Відомо, що він жив у VIII столітті. У юності Іван відправився в Єрусалим до святих місць. Потім оселився в чоловічому монастирі преподобного Харитона. Ця обитель більш відома як Суккійська лавра. Розташовується вона недалеко від Віфлеєму, біля Мертвого моря. Ця обитель – найстарша в Палестині. Тому її також називають Старою (Давньою) лаврою. Тут Іван вів аскетичний спосіб життя і досягнув духовних висот. З часом його звели у священний сан.

Традиції та обряди свята

Головний обряд дня – «одягнути весну в нове плаття, новину». Для цього беруть свіже полотно, полотно, відріз тканини, розстилають в поле та зверху в центрі ставлять пиріг. При цьому потрібно дати поклони на чотири сторони світу, звернутися на схід і сказати, що це подарунок весні. Згідно старослов'янським повір'ям, після такого обряду весна буде вдячна за підношення і подарує гарний врожай льону і жита.

Також в день Івана Старопечерника прийнято розвішувати одяг на кущах, деревах та розкладати на молодій траві. З давніх пір збереглася впевненість, що сила молодих пагонів і весняна вода передасться полотнам, а сонце наситить їх своєю благодаттю. Після того, як полотна провітрилися і наситилися силою природи, їх згортають у своєрідні «новини» (великі трубки) і відкладають до продажу на ярмарку. Після успішних торгів ставлять свічку святому Івану Старопечернику з проханням про гарний врожай хліба.

Що не можна робити

Сьогодні не варто ділитися з кимось своїм секретом.

Заборонено виносити сміття впродовж дня.

Не можна нервувати сьогодні.

Народні прикмети

Береза раніше, ніж клен чи вільха, розквітає – літо буде теплим, і навпаки.

Ластівки, жайворонки, граки прилетіли раніше – буде весна тепла.

Приємна погода на початку місяця – чекай на холод наприкінці. А якщо ж у перші дні травня холоди настали, то останні спекотними будуть.

Качки звили гніздо поблизу струмка – влітку чекай посухи, а якщо далеко – дощів.

Іменини

2 травня іменини відзначають Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона.