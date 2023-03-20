20 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цей день вважають вдалим для посадок фруктових дерев

Сьогодні, 20 березня, віряни вшановують пам’ять священномучеників, а саме єпископів з Херсонесу. У світі та Україні відзначають Міжнародний день щастя, а також у цей день довжина дня дорівнює ночі.

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Релігійне свято

У церковному календарі 20 березня – день пам’яті священномучеників, які були єпископами в Херсонесі. Про їхнє життя відомо досить мало: до Херсонеса їх послав патріарх Гермон для проповіді. Найпершим проповідував скіфам Василь Капельник, але його закатували язичники. Почувши про смерть Василя, інші єпископи прийшли до Херсонесу, щоб продовжити його справу. Через деякий час їх теж було вбито.

Свята в Україні та світі

20 березня у світі та в Україні відзначають Всесвітній день Землі, що присвячений дню весняного рівнодення. Лише у два дні в році, і 20 березня один з них, сонце виходить рівно на сході, а заходить рівно на заході. У цей день також довжина світлої пори доби дорівнює темній. Цей день вважають початком пробудження природи після зимового сезону.

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Окрім цього, 20 березня також відзначають Міжнародний день щастя. Це свято започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2012 році. З ініціативою створення Дня щастя виступив Джейм Ілайен у 2011 році, одразу зазначивши, що день весняного рівнодення дуже підходить для святкування.

Прикмети та традиції

Якщо сьогодні похмурий день, то очікуйте заморозків

Якщо до 20 березня повернулися усі перелітні птахи, то варто очікувати на багатий урожай пшениці

Якщо дме південний вітер, то очікуйте тепле літо, а якщо ж західний – влітку часто буде гроза

Що не можна робити

Не заперечуйте свою провину у сварках

Не сваріться та не байдикуйте

Не пліткуйте, не втручайтеся у чужі справи

Краще не вживайте алкоголь

День ангела

Сьогодні іменини святкують Павло, Василь, Євген, Омелян, Нестор, Лаврентій, Мотря.