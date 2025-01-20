20 січня – День пам’яті захисників Донецького аеропорту

Оборона Донецького летовища тривала 242 дні. З 26 травня 2014 року до 23 січня 2015-го.

Сьогодні, 20 січня, Україна відзначає День пам’яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість називають «кіборгами». В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. З 26 травня 2014 року до 23 січня 2015 року.

«Вони вистояли! Не витримав бетон!»

За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

26 травня 2014 року проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька. Цього самого дня українські силовики завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над Донецьким летовищем. Пізніше була повна дестабілізація міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом, але наші воїни не здавали позицій і, навіть під шквальним вогнем, тримали оборону.

На січень 2015 року припали найкривавіші та найзапекліші бої. 13 січня в результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків звалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Далі бої йшли за поверхи нового терміналу.

За весь час оборони ДАП загинуло понад 200 військових. Поранення різного ступеня тяжкості отримали більше 500 бійців. Тільки в період з 18 по 21 січня 2015 року в результаті підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 «кіборгів», тому 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Варто зазначити, що «кіборгами» нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, лише роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах.

До відома, раніше заходи з нагоди Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту за ініціативи учасників оборони аеропорту відбувалися в Україні 16 січня, починаючи із 2018 року.

У 2022 році урочистості набули офіційного статусу. Згідно зі спільним наказом міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України в системі Міністерства оборони України встановлено День вшанування захисників Донецького аеропорту, який щорічно відзначається 20 січня.