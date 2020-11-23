23 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя

У понеділок, 23 листопада, відзначається Міжнародний день акварелі, День воїнів Литви, День дорожньої поліції Казахстану, День Святого Георгія в Грузії, День подяки праці в Японії.

У православній церкві шанується день пам'яті святого Георгія Побідоносця, а також апостолів від 70-ти Ераста, Олімпa, Родіона й інших.

Міжнародний день акварелі

День проводять щороку в одну і ту ж дату. Його ініціатор — Альфред Гуаті Рохо — художник з Мексики. Святкувати цей день він запропонував у 1991 році, так як вважав, що з допомогою акварелі теж можна створювати предмети мистецтва нічим не гірше, ніж маслом. Зазвичай в честь цього свята проводять виставки картин художників, які працюють з аквареллю.

Яке релігійне свято

23 листопада Свята Церква згадує пам'ять святих апостолів від 70-ти Єраста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія, святого мученика Ореста лікаря та священномученика Мілія, єпископа Перського. Інші назви свята: «Родіон», «Родіон Льодолом», «День Ераста», «Міцний наст»

Переказ свідчить, що Ераст був учнем святого Павла і походив зі знатного роду. До того моменту, як повірити в Бога, Ераст обіймав посаду міського економа в місті Коринті. Саме Павло звернув Ераста у віру, розповівши йому про Ісуса Христа. Трохи пізніше Ераст разом з Павлом починає подорожувати і проповідувати християнство. Разом вони приїхали до Єрусалиму, де Ераст, який залишив державну службу, став жити в місцевій церкві. За деякими відомостями, він був єпископом в Палестині і дожив до глибокої старості.

Що стосується Родіона, то він був не тільки учнем, але й родичем святого Павла і служив єпископом у місті Патрасе. У часи правління імператора Нерона були організовані масові гоніння християн, в результаті яких постраждала і Родіон, прийнявши мученицьку смерть разом з Петром і Павлом.

Традиції та звичаї дня

У народі 23 листопада була широко поширена традиція вирушати зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для того щоб їх освятити. Потім ними годували домашню худобу, і, згідно з віруваннями, домашні тварини після цього повинні бути здоровими і легше пережити зиму. До речі, традиція ця була настільки актуальна і любима народом, що навіть здійснюючи покупку худоби в цей день, чоловік міг вимагати у продавця на додачу шматок хліба і сіллю.

До цього моменту на річках вже встановлювався лід, але він був досить тонким і ламким. Правда, говорили, що після Ераста настають справжні морози.

Мисливці вже вирушають на промисел, а рибалкам часто доводилося чекати більш стійкої морозної погоди, яка протягом кількох днів формувала б крижаний покрив на річках. Без особливої потреби з дому не виходили, вечорами топили піч і збиралися всією родиною за якою-небудь роботою. У домашніх тварин до цього часу починалася сезонна линька – їх шерсть ставала густішою.

Народні прикмети

Випав іній 23 листопада – буде мороз

Вітер дме – чекай хуртовини та похолодання

Не можна вирушати у далеку дорогу

Ввечері випав іній – чекай рясного снігопаду

Багато снігу випало 23 листопада – зима, навпаки, буде теплою

Туман по землі стелиться – за прикметами, чекай відлиги

Голосно цвірінькають горобці 23 листопада – буде відлига

Багато пуху у горобиних гніздах – скоро настануть холоди

Горобці 23 листопада ховаються в траві – варто чекати сніжної бурі

Рябчики ночують поруч з ялицями – вночі буде вітер, а вранці вдарить мороз

Якщо пригостити людину, з якою знаходишся в сварці, освяченим хлібом, то незабаром відбудеться перемир’я.

Заборони і забобони

Не можна вирушати у далеку дорогу.

Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

Не починайте жодних нових справ.

Іменини

23 листопада День ангела імені відзначають: Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро.