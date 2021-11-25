25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго

Сьогодні, у четвер, 25 листопада, у світі відзначають:

День подяки

У четвертий четвер листопада в США відзначають День подяки, одне із найбільш популярних і старих християнських свят у країні. Свято День подяки вперше було відзначено в 1621 році англійськими колоністами, що жили в Плімутській колонії.

Після здобуття незалежності в США Джорж Вашингтон (перший президент країни) запропонував щорічно відзначати День подяки як загальне національне свято. Традиційно на День подяки запікають індичку, проводять сімейний вечір із молитвою.

Протягом кількох останніх років це свято частина українців та мешканців інших країн Європи також почали відзначати День подяки.

Міжнародний день боротьби з насильством над жінками

Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок в 2000 році й запропонувала урядам, міжнародним організаціям і неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми.



Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 25 листопада вшановували патріарха Іоанна Милостивого, який жив на території Олександрії в VI-VII ст.

Іван народився в сім’ї губернатора Кіпру і спочатку жив звичайним світським життям. Однак сталося так, що Іван втратив дружину і дітей, після чого вирішив присвятити себе Богу і вести аскетичний спосіб життя. Відомий був своєю добротою і турботою про бідняків. Незважаючи на те, що Іван (Іоанн) не був ченцем, народ все-таки вирішив зробити його патріархом.

Вступивши у свої права, Іван тут же порахував, скільки жебраків знаходиться в Олександрії, після чого вирішив роздати їм усе своє майно. Надалі зробив чимало добрих справ, в тому числі викуповував полонених, давав притулок знедоленим. Саме за це він і отримав прізвисько Милостивий.

Народні прикмети на 25 листопада

Дощ іде 25 листопада – до 4 грудня будуть відлиги.

Ще не похолодало – весна буде ранньою.

Мряка вранці спостерігається – ввечері будуть заморозки.

Хмари пливуть проти вітру – чекай снігопаду найближчим часом.

Яка погода на Івана – таким і початок грудня буде.

Сніг випав 25 листопада – пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.

Якщо в цей день зробити добру справу, то це обов’язково зарахується померлим родичам і полегшить їм долю на тому світі.

Якщо до цього дня дівчина не обзаведеться хлопцем, то до Масляної буде одна.

Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись, лаятись та ображати когось.

Не можна виходити з дому без потреби.

Не можна дивитись у люстерко до світанку.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам.

Не можна давати у борг.

Хто святкує день ангела

У четвер, 25 листопада, іменини відзначають Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій та Ніл.