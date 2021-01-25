25 січня – Тетянин день: історія свята, обряди і заборони

Ясна і морозна погода в Тетянин день – літо буде в міру теплим і без особливих перепадів температури

Православна церква 25 січня вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни. У народі свято називають Тетянин день. Крім того, її іменини вважаються неофіційним Днем студентів. Тому 25 січня прийнято ставити свічки і молитися святий Тетяні про успіх в навчанні.

Щоб студентам весь рік щастило в навчанні, їм необхідно відвідати церкву і відстояти молебень на честь святої Тетяни, і тільки після цього приступати до веселощів.

Хто така свята мучениця Тетяна

Тетяна була дочкою багатих батьків, які таємно сповідували християнську віру. Тетяна не вийшла заміж, а стала служила в храмі в Римі, допомагала бідним людям.

III століття – це час особливо жорстоких гонінь на християн. Тетяну з її батьком схопили і посадили в храм Зевса, де вимагали поклонитися язичницьким ідолам.

Тортури святої Тетяни розписані на декількох сторінках Житія святих. Кати поводилися особливо жорстоко. Тетяну кидали до левів, викололи очі, палили вогнем. Всі страждання свята Тетяна брала зі смиренням, і здавалося, що вона не відчувала болю, тільки постійно молилася, до останнього моменту поки їй не відсікли голову. Після смерті жінки римляни убили і її батька.

Традиції та обряди

Студентам потрібно піти в цей день до церкви і поставити свічку покровительці і заступниці студентства – святій Тетяні, попросити допомоги в навчанні, ясного розуму і доброї пам'яті.

За традицією, господині в цей день печуть хліб і пряники у формі сонечка – це робить весну трохи ближче, а сонечко за вікном – яскравіше і тепліше. Кожен член сім'ї повинен обов'язково спробувати шматочок такого «сонечка».

З приводу випічки хліба також існує прикмета, якщо хліб добре підніметься, то у господарів буде успішний і щасливий рік.

На Тетянин день потрібно приготувати смачний обід і нагодувати всіх членів сім'ї, навіть тих, кого немає поруч, потрібно залишити для них тарілку з їжею на столі.

У цей день не можна нікому відмовляти в проханнях, особливо, якщо просять їжу.

На Тетянин день потрібно знайти високе місце в окрузі і загадати бажання, дивлячись на сонечко, якщо воно буде щире і від щирого серця, то обов'язково збудеться.

У наших предків в цей день була дуже цікава традиція, незважаючи на те, що прибирання в цей день під забороною, прийнято було вибивати і чистити доріжки. Їх потім виставляли біля двору і по килимку хлопець міг побачити, яка з дівчини буде господиня і дружина.

В цей день для іменинниці Тетяни випікають коровай, по якому пророкують долю. Якщо коровай піднімався горбком в центрі – то дівчину чекала удача і щасливе життя; якщо випічка гладка і без вад – то рік буде спокійним і щасливим; а якщо потріскався коровай – грядуть випробування і складності; а ось якщо корочка занадто зарум'янилася і навіть пригоріла –- це означало, що дівчина готова прийняти все, що приготувало їй життя.

Якщо йде сніг – влітку буде багато дощів

Теплий вітер 25 січня – прикмета до того, що літо буде посушливим, а урожай – небагатим

Ясна і морозна погода в Тетянин день – літо буде в міру теплим і без особливих перепадів температури

Якщо яскраво світить сонце 25 січня – скоро прилетять птахи, і настане весна

Великі замети в Тетянин день – буде багато хліба

Заметіль і сильний вітер 25 січня – буде посуха, неврожай і невдала рибалка

Якщо в цей день старша жінка в сім'ї спече коровай, то це дозволить отримати хороший урожай. І кожен з домочадців 25 січня зобов'язаний з'їсти хоча б шматочок короваю. Надлишок згодовували домашньої худоби

Заборони

Якщо хвалитися своїм становищем або, що гірше, говорити про недосягнуті висоти, то можна почати стрімко падати по кар'єрних сходах.

Не варто 25 січня надягати одяг з чужого плеча. Інакше можна приміряти на себе чужу долю. З усіма її мінусами.

Не слід в цей день займатися екстремальними видами спорту. І в цілому краще не ризикувати. 25 січня – небезпечний день для здоров'я.

Іменинники

Тетяна, Галактіон, Євпраксія, Ілля, Макарій, Мартініан, Мерт, Петро, Сава.