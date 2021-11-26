26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані
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День без покупок
Напередодні різдвяних розпродажів, наприкінці листопада, в п’ятницю після Дня подяки в усьому світі відзначається День без покупок (Buy Nothing Day). Автором ідеї Дня є рекламіст Тед Дейв. Свято є своєрідним протестом проти надмірного споживання в розвинених країнах і проти нерівності в світі.
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Чорна п’ятниця (Black Friday)
День старту розпродажів в третій декаді листопада і традиція, яка почалася в США з 1952 року. Товарообіг магазинів у світі на Чорну п’ятницю значно зростає.
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Всесвітній день інформації
Із метою сприяння формуванню, розробці та координації єдиного світового інформаційного простору, в якому вже зараз перебуває вся світова спільнота, була створена громадська організація – Міжнародна академія інформатизації, яка з 1994-го року отримала статус асоційованого члена при департаменті громадської інформації Організації Об’єднаних націй, а починаючи з 1995-го року стала Генеральним Консультативним органом Соціальної і Економічної Ради ООН. Щорічно в останню п’ятницю листопада відзначається Всесвітній День Інформації.
Міжнародний день боротьби з ожирінням
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Міжнародний день захисту прав жінок
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Всеукраїнський день логіста
Яке сьогодні релігійне свято
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. Це святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців, один із засновників Константинопольського патріархату, патріарх Константинопольський, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст.
Народні прикмети й традиції
- На Златоуста було заведено ліпити пельмені. Чим більше наліпити й з’їсти – тим успішнішим буде наступний рік.
- Якщо вітер затихає тільки до вечора, то чекай потепління найближчими днями.
- Коли зірки на небі мерехтять яскраво – буде снігова та вітряна погода.
- Шум лісу – до нещастя.
- Снігова буря вдень – вночі буде мороз.
- Дерева вкрилися інеєм – наступний рік буде урожайний.
Що не можна робити сьогодні
- Не гоже цього дня бути скупим, аби не зустріти Новий рік у злиднях.
- Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані.
- Не варто нині вирушати в подорож. Вважається, що вона не принесе бажаних емоцій.
- Не гоже нині сваритися та ображатися.
Хто святкує день ангела
У п’ятницю, 26 листопада, іменини відзначають Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, а також Сильвестр.