26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані

День без покупок

Сьогодні, у п’ятницю, 26 листопада, відзначають:

Напередодні різдвяних розпродажів, наприкінці листопада, в п’ятницю після Дня подяки в усьому світі відзначається День без покупок (Buy Nothing Day). Автором ідеї Дня є рекламіст Тед Дейв. Свято є своєрідним протестом проти надмірного споживання в розвинених країнах і проти нерівності в світі.

Чорна п’ятниця (Black Friday)

День старту розпродажів в третій декаді листопада і традиція, яка почалася в США з 1952 року. Товарообіг магазинів у світі на Чорну п’ятницю значно зростає.

Всесвітній день інформації

Із метою сприяння формуванню, розробці та координації єдиного світового інформаційного простору, в якому вже зараз перебуває вся світова спільнота, була створена громадська організація – Міжнародна академія інформатизації, яка з 1994-го року отримала статус асоційованого члена при департаменті громадської інформації Організації Об’єднаних націй, а починаючи з 1995-го року стала Генеральним Консультативним органом Соціальної і Економічної Ради ООН. Щорічно в останню п’ятницю листопада відзначається Всесвітній День Інформації.

Міжнародний день боротьби з ожирінням

Міжнародний день захисту прав жінок

Всеукраїнський день логіста

Яке сьогодні релігійне свято

Відзначають в останню п'ятницю листопада.

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. Це святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців, один із засновників Константинопольського патріархату, патріарх Константинопольський, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст.

Народні прикмети й традиції

На Златоуста було заведено ліпити пельмені. Чим більше наліпити й з’їсти – тим успішнішим буде наступний рік.

Якщо вітер затихає тільки до вечора, то чекай потепління найближчими днями.

Коли зірки на небі мерехтять яскраво – буде снігова та вітряна погода.

Шум лісу – до нещастя.

Снігова буря вдень – вночі буде мороз.

Дерева вкрилися інеєм – наступний рік буде урожайний.

Що не можна робити сьогодні

Не гоже цього дня бути скупим, аби не зустріти Новий рік у злиднях.

Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані.

Не варто нині вирушати в подорож. Вважається, що вона не принесе бажаних емоцій.

Не гоже нині сваритися та ображатися.

Хто святкує день ангела

У п’ятницю, 26 листопада, іменини відзначають Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, а також Сильвестр.



