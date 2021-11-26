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    26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Усі шопоголіки світу відзначають сьогодні Чорну п&rsquo;ятницю - 26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Усі шопоголіки світу відзначають сьогодні Чорну п’ятницю
    Фото з відкритих джерел

    Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані

    Сьогодні, у п’ятницю, 26 листопада, відзначають:

    • День без покупок

    Напередодні різдвяних розпродажів, наприкінці листопада, в п’ятницю після Дня подяки в усьому світі відзначається День без покупок (Buy Nothing Day). Автором ідеї Дня є рекламіст Тед Дейв. Свято є своєрідним протестом проти надмірного споживання в розвинених країнах і проти нерівності в світі.

    • Чорна п’ятниця (Black Friday)

    День старту розпродажів в третій декаді листопада і традиція, яка почалася в США з 1952 року. Товарообіг магазинів у світі на Чорну п’ятницю значно зростає.

    • Всесвітній день інформації

    Із метою сприяння формуванню, розробці та координації єдиного світового інформаційного простору, в якому вже зараз перебуває вся світова спільнота, була створена громадська організація – Міжнародна академія інформатизації, яка з 1994-го року отримала статус асоційованого члена при департаменті громадської інформації Організації Об’єднаних націй, а починаючи з 1995-го року стала Генеральним Консультативним органом Соціальної і Економічної Ради ООН. Щорічно в останню п’ятницю листопада відзначається Всесвітній День Інформації.

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    • Міжнародний день боротьби з ожирінням

    • Міжнародний день захисту прав жінок

    • Всеукраїнський день логіста

    Відзначають в останню п'ятницю листопада.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. Це святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців, один із засновників Константинопольського патріархату, патріарх Константинопольський, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст.

    Народні прикмети й традиції

    • На Златоуста було заведено ліпити пельмені. Чим більше наліпити й з’їсти – тим успішнішим буде наступний рік.
    • Якщо вітер затихає тільки до вечора, то чекай потепління найближчими днями.
    • Коли зірки на небі мерехтять яскраво – буде снігова та вітряна погода.
    • Шум лісу – до нещастя.
    • Снігова буря вдень – вночі буде мороз.
    • Дерева вкрилися інеєм – наступний рік буде урожайний.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не гоже цього дня бути скупим, аби не зустріти Новий рік у злиднях.
    • Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані.
    • Не варто нині вирушати в подорож. Вважається, що вона не принесе бажаних емоцій.
    • Не гоже нині сваритися та ображатися.

    Хто святкує день ангела

    У п’ятницю, 26 листопада, іменини відзначають Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, а також Сильвестр.

    Теги: США політика адвокат реклама вітер традиції
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    26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони