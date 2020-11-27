27 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не бажано робити ремонт

Сьогодні, 27 листопада, віряни вшановують День пам'яті святого апостола Пилипа. Також на цей день цьогоріч припадає Чорна п’ятниця – всесвітній день розпродажів, що розпочався зі США.

Чорна п'ятниця не є офіційним святом, але багато працівників у цей день беруть вихідний, за винятком співробітників роздрібної торгівлі, оскільки цього дня потік покупців істотно зростає.

У Чорну п'ятницю зазвичай магазини відкриваються дуже рано — о 5 ранку, а деякі великі торговельні мережі опівночі.

Яке сьогодні релігійне свято

В Україні 27 листопада за народним календарем – День Пилипа. Існував звичай, згідно з яким, 27 листопада треба було винести їжу для домовика за межі будинку. Вважалося, що він допоможе зберегти худобу протягом зими. Вовки на Пилипа стають злими, тому люди намагалися 27 листопада триматися подалі від лісів і відкритих місцевостей.

Народні прикмети на 27 листопада

Іній вранці 27 листопада – наступного року буде багатий урожай вівса

Пішов дощ на Пилипа – за прикметами, можна сподіватися на багатий урожай пшениці

Ворона каркає 27 листопада – скоро відлига буде

Хмарність чи снігопад віщують негоду на травень

Якщо не зіграєш весілля до 27 листопада, то, згідно з прикметами, до наступного року сім’ї не створиш.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сьогодні робити ремонт

Не варто також братися за рукоділля

Не можна ходити й до лісу

Хто святкує день ангела

У п'ятницю, 27 листопада, іменини відзначають Григорій, Сергій, Федір, Пилип.