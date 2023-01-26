27 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

В цей день не можна сваритись та конфліктувати

Сьогодні, 27 січня, у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, а віряни вшановують пам'ять просвітниці Ніни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Який сьогодні день в Україні і світі

Сьогодні, 27 січня, у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року.

Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року Резолюцію № 60/7, у якій говориться, що «Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…». Саме цей документ оголосив Днем пам’яті жертв Голокосту 27 січня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

27 січня відзначається Міжнародний день портвейну. Цей напій має багато шанувальників у всьому світі, але його батьківщиною вважається португальське місто Порту, з якого вино почали вивозити до Англії у кінці XVII сторіччя.

Є кілька версій походження портвейну. Згідно з однією із них, щоб вино не псувалося під час транспортування через море, до нього додавали спирт. Але деякі недбайливі виробники додавали його ще під час бродіння. Тому напій зберігав свій солодкий смак та набував міцності.

Надалі цей рецепт почали використовувати спеціально, а портвейн розповсюдився до інших країн Європи. Велику кількість його почали виробляти в Криму. Спочатку виникли суперечки щодо назви напою. Але поступово портвейн посів своє стійке положення та прихильність людей, яка збереглася й до нашого часу.

Релігійне свято

26 січня в церковному календарі – іменини Святої рівноапостольної Ніни, грузинської просвітительки, яка відома своїми добрими справами поряд з апостолами. Саме Ніна зробила все для прийняття християнства в Грузії і звернула в Христову віру багатьох місцевих жителів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Народилася вона близько 280 року в Каппадокії. Батько її Завулон був родичем великомученику Георгію, мама Сусанна – сестрою Єрусалимського Патріарха.

Під час гонінь, організованих римським імператором Діоклетіаном, Ніні разом з іншими дівчатами-християнками довелося тікати. Вони прибули на територію Вірменії. Дізнавшись про це, Діоклетіан написав царю Тірідат лист, в якому розповів про втікачок. Серед них була дівчина надзвичайної краси, звали її Рипсимія. Тірідат дізнавшись про Рипсимію, вирішив заволодіти нею, але отримавши відмову, наказав порубати всіх дів. Врятуватися змогла тільки Ніна. На самоті вона попрямувала в Иверію.

Бог покарав царя Вірменії, який жорстоко обійшовся з християнками. Тірідат захворів важкою нервовою хворобою і був на межі божевілля. Зцілив його Григорій Просвітитель. Після одужання Тірідат повірив в силу християнської віри, хрестився сам і хрестив свій народ. У 301 році християнство було проголошено державною релігією у Вірменії.

Проповідь Ніни привела до Христа всю Грузію. Померла свята близько 335 року. Її мощі спочивають в жіночому Бодбійському монастирі, розташованому в Грузії.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Будь ласка, читайте текст після реклами

якщо півні рано заспівали – до потепління;

якщо навколо Місяця помітно круг з туману, то будуть хуртовини;

якщо вранці чути спів пташок, то скоро відлига;

якщо у цей день на деревах видно іній, то незабаром прийде потепління;

якщо птахи літають низько над землею, то варто готуватись до опадів;

якщо хмарна погода, то морози затримаються.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не можна думати про погане;

не можна сваритися, а якщо з кимось у вас затяжний конфлікт, цей день відмінно підходить для примирення;

не можна бажати комусь зла;

не можна піддаватись шкідливим звичкам;

не можна займатись важкою фізичною працею;

не можна стригти волосся – це принесе невдачу;

не можна виходити на вулицю до світанку.

Іменини

Нині святкують День ангела: Ніна, Остап, Веніамін, Веремій, Андрій, Сергій, Ярема, Аристарх, Агнія, Павло