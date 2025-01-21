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Кабмін провів кадрові зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін провів кадрові зміни
Кабінет міністрів провів зміни в Державному агентству розвитку туризму
фото з відкритих джерел

Міністр розвитку громад та територій отримав нового заступника

Кабінет міністрів здійснив ряд кадрових змін у складі відомств. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації звільнено Анатолія Комірного. Його замінив Андрій Братусь.

Також відбулися зміни в Державному агентству розвитку туризму, а саме Мар’яну Олеськів було звільнено з посади очільниці агентства. Водночас виконання обов’язків голови Державного агентства розвитку туризму тимчасово покладено на Юлію Касян.

Крім того, Яніну Кривду було звільнено з посади заступниці голови Державного агентства резерву України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив Ігоря Черкаського з посади голови Державної служби фінансового моніторингу. На місце Черкаського призначено ексочільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Також нову посаду отримав і колишній голова Київської ОВА Руслан Кравченко – він очолив Державну податкову службу України.

Як повідомлялося, уряд звільнив Руслану Величко-Трифонюк з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано постанову №12403 про звільнення з посади міністра енергетики Германа Галущенка.

Теги: Кабмін уряд звільнення кадрові зміни

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