3 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро

Сьогодні, 3 березня, відзначають Всесвітній день письменника, День дикої природи та Всесвітній день слуху.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 3 березня, віряни вшановують пам'ять Святого Льва, єпископа Римського.

Він відомий завдяки своїй миролюбності і діям, спрямованим проти єресі. У цей день варто відвідати церкву, пом'янути померлих членів сім'ї і відвідати їх могили.

Народні прикмети й традиції

Якщо сьогодні суха та сонячна погода, то буде хороший врожай;

Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання;

Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним;

Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись, лаятись та тримати погані думки в голові;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна ходити босоніж по землі;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна вишивати та в'язати.

Хто святкує день ангела

У середу, 3 березня, іменини відзначають Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофій та Агапій.