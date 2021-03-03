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    3 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    3 березня відзначають Всесвітній день письменника - 3 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    3 березня відзначають Всесвітній день письменника

    Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро

    Сьогодні, 3 березня, відзначають Всесвітній день письменника, День дикої природи та Всесвітній день слуху.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем сьогодні, 3 березня, віряни вшановують пам'ять Святого Льва, єпископа Римського.

    Він відомий завдяки своїй миролюбності і діям, спрямованим проти єресі. У цей день варто відвідати церкву, пом'янути померлих членів сім'ї і відвідати їх могили.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо сьогодні суха та сонячна погода, то буде хороший врожай;
    • Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання;
    • Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним;
    • Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сваритись, лаятись та тримати погані думки в голові;
    • Не можна займатись важкою фізичною працею;
    • Не можна ходити босоніж по землі;
    • Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
    • Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
    • Не можна вишивати та в'язати.

    Хто святкує день ангела

    У середу, 3 березня, іменини відзначають Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофій та Агапій.

    Теги: свята письменник традиції
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