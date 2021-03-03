3 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро
Сьогодні, 3 березня, відзначають Всесвітній день письменника, День дикої природи та Всесвітній день слуху.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні, 3 березня, віряни вшановують пам'ять Святого Льва, єпископа Римського.
Він відомий завдяки своїй миролюбності і діям, спрямованим проти єресі. У цей день варто відвідати церкву, пом'янути померлих членів сім'ї і відвідати їх могили.
Народні прикмети й традиції
- Якщо сьогодні суха та сонячна погода, то буде хороший врожай;
- Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання;
- Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним;
- Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритись, лаятись та тримати погані думки в голові;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна ходити босоніж по землі;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна вишивати та в'язати.
Хто святкує день ангела
У середу, 3 березня, іменини відзначають Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофій та Агапій.