Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 3 січня
фото ілюстративне

Не можна 3 січня підглядати й підслуховувати

У вівторок, 3 січня, у світі відзначають День народження соломинки для коктейлів та День проти приниження. Також Православна Церква вшановує пам'ять святителя Петра і день пам’яті святої великомучениці Юліанії.

День народження соломинки

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

3 січня у світі відзначається незвичайне свято – ця дата вважається Днем народження соломинки для коктейлів.

Зараз щорічно виготовляються мільярди соломинок для коктейлів та різноманітних напоїв, а першу штучну соломинку для коктейлю придумав Марвін Стоун, хазяїн фабрики по виробництву паперових сигаретних мундштуків.

Лушпиння від справжньої соломинки в коктейлі дратувало його, тому, взявши смужку паперу, Стоун змастив її край клеєм, накрутив на олівець, а потім зняв отриману трубочку.  3 січня 1888 року у Вашингтоні Стоун запатентував соломинку для коктейлю.

Яке церковне свято

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

3 січня церква відзначає – день пам’яті святої великомучениці Юліанії. Дочка знатного язичника Африкана, народилася у місті Нікомидії. У дев’ятирічному віці була заручена з деяким Єлевсієм. Маючи глибокий розум та схильну до добра душу, свята Іуліанія зрозуміла примарність і обман язичницької віри. Вона таємно прийняла святе Хрещення.

Коли наблизився час весілля, Іуліанія рішуче відмовилася від заміжжя. Батько став вмовляти її не порушувати давні заручини, але, не домігшись бажаного, став жорстоко її бити.

Потім Африкан віддав дочку на суд епарху міста, яким був Єлевсій, колишній наречений Іуліанії. Єлевсій гаряче просив Іуліанію вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її до зміни віри. Свята Іуліанія відмовилась та вирішила прийняти муки.

Святу довго і жорстоко катували, але вона після кожних тортур отримувала від Бога зцілення і нові сили.

Катування відбувалися при великій кількості людей, з яких 500 мужів та 130 жінок, бачачи непохитність і мужність святої діви, чудесні зцілення її від ран, сповідали Христа.

Вони були обезголовлені, хрестившись власною кров’ю. Переконавшись, нарешті, у повній безуспішності спроб відвернути святу діву від її Небесного Нареченого, Єлевсій засудив Іуліанію до смерті. Сповідниця прийняла вирок з радістю і прославила Господа, Який сподобив її прийняти мученицький вінець.

Страта святої мучениці відбулася в 304 році.

Народні прикмети:

  • Виходили на вулицю і голосно кричали. Якщо відлуння було далеким, значить, скоро настануть сильні морози.
  • Якщо на День Петра світанок є червоним, значить, скоро почнеться заметіль.
  • Якщо снігу мало, але морози досить сильні, значить, літо буде посушливим і спекотним.
  • Крім того, за днем передбачали погоду на вересень місяць.
  • Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.
  • Морозна погода і невелика кількість снігу віщували посушливі дні влітку.
  • Якщо в лісі далеко і виразно чується відлуння – за прикметами, чекайте сильних морозів найближчими днями.

Що не рекомендується робити:

  • Цього дня ніхто не міг бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.
  • Не можна 3 січня підглядати й підслуховувати, бо можна отримати хворобу, пов'язану зі слухом і зором.
  • Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки, підіймати із землі речі, оскільки це призведе до втрат.

Іменини

Сьогодні, 3 січня День ангела відзначають: Уляна, Михайло, Микита, Петро.

Теги: Україна день народження свято православна церква свята церква традиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Леонардо ДіКапріо проводить новорічні свята з 23-річною кралею
Леонардо ДіКапріо проводить новорічні свята з 23-річною кралею
Вчора, 13:20
Артист записав традиційне відеозвернення
Ентоні Хопкінс звернувся до фанатів: Сьогодні алкоголік у зав'язці святкує 47 років тверезості
31 грудня, 2022, 21:02
Залужний звернувся до українців напередодні свят (відео)
Залужний звернувся до українців напередодні свят (відео)
30 грудня, 2022, 20:41

Суспільство

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Головні новини 2 січня
Головні новини 2 січня
Мобілізовані окупанти у Маріуполі посилено шукають горілку
Мобілізовані окупанти у Маріуполі посилено шукають горілку
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)
Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла
Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла
На Дніпропетровщині московський піп почав бійку із громадянами (відео)
На Дніпропетровщині московський піп почав бійку із громадянами (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
36K
Дрони-камікадзе протягом чотирьох годин атакували Київ
25K
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
11K
2023 рік. Українська війна показує, яким він буде
9442
Коли окупанти можуть здійснити новий масований обстріл: роз’яснення ЗСУ
9289
Мер Дніпра Філатов розповів про диво, яке трапилося в новорічну ніч (фото)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Вчора, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
1 сiчня, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту