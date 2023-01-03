3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не можна 3 січня підглядати й підслуховувати

У вівторок, 3 січня, у світі відзначають День народження соломинки для коктейлів та День проти приниження. Також Православна Церква вшановує пам'ять святителя Петра і день пам’яті святої великомучениці Юліанії.

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День народження соломинки

3 січня у світі відзначається незвичайне свято – ця дата вважається Днем народження соломинки для коктейлів.

Зараз щорічно виготовляються мільярди соломинок для коктейлів та різноманітних напоїв, а першу штучну соломинку для коктейлю придумав Марвін Стоун, хазяїн фабрики по виробництву паперових сигаретних мундштуків.

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Лушпиння від справжньої соломинки в коктейлі дратувало його, тому, взявши смужку паперу, Стоун змастив її край клеєм, накрутив на олівець, а потім зняв отриману трубочку. 3 січня 1888 року у Вашингтоні Стоун запатентував соломинку для коктейлю.

Яке церковне свято

3 січня церква відзначає – день пам’яті святої великомучениці Юліанії. Дочка знатного язичника Африкана, народилася у місті Нікомидії. У дев’ятирічному віці була заручена з деяким Єлевсієм. Маючи глибокий розум та схильну до добра душу, свята Іуліанія зрозуміла примарність і обман язичницької віри. Вона таємно прийняла святе Хрещення.

Коли наблизився час весілля, Іуліанія рішуче відмовилася від заміжжя. Батько став вмовляти її не порушувати давні заручини, але, не домігшись бажаного, став жорстоко її бити.

Потім Африкан віддав дочку на суд епарху міста, яким був Єлевсій, колишній наречений Іуліанії. Єлевсій гаряче просив Іуліанію вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її до зміни віри. Свята Іуліанія відмовилась та вирішила прийняти муки.

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Святу довго і жорстоко катували, але вона після кожних тортур отримувала від Бога зцілення і нові сили.

Катування відбувалися при великій кількості людей, з яких 500 мужів та 130 жінок, бачачи непохитність і мужність святої діви, чудесні зцілення її від ран, сповідали Христа.

Вони були обезголовлені, хрестившись власною кров’ю. Переконавшись, нарешті, у повній безуспішності спроб відвернути святу діву від її Небесного Нареченого, Єлевсій засудив Іуліанію до смерті. Сповідниця прийняла вирок з радістю і прославила Господа, Який сподобив її прийняти мученицький вінець.

Страта святої мучениці відбулася в 304 році.

Народні прикмети:

Виходили на вулицю і голосно кричали. Якщо відлуння було далеким, значить, скоро настануть сильні морози.

Якщо на День Петра світанок є червоним, значить, скоро почнеться заметіль.

Якщо снігу мало, але морози досить сильні, значить, літо буде посушливим і спекотним.

Крім того, за днем передбачали погоду на вересень місяць.

Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.

Морозна погода і невелика кількість снігу віщували посушливі дні влітку.

Якщо в лісі далеко і виразно чується відлуння – за прикметами, чекайте сильних морозів найближчими днями.

Що не рекомендується робити:

Цього дня ніхто не міг бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.

Не можна 3 січня підглядати й підслуховувати, бо можна отримати хворобу, пов'язану зі слухом і зором.

Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки, підіймати із землі речі, оскільки це призведе до втрат.

Іменини

Сьогодні, 3 січня День ангела відзначають: Уляна, Михайло, Микита, Петро.