Мінус 7000 щомісяця: Зеленський назвав напрямок шалених втрат РФ

Президент розкрив приголомшливі цифри з найгарячішої ділянки фронту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують завдавати значних втрат російським окупаційним силам на Запорізькому напрямку. Про це пише «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами Володимира Зеленського, армія РФ взагалі не рахується з людьми та щодня відправляє на забій сотні солдатів. Він навів приклад, що лише один 17-й корпус Збройних сил України щомісяця забезпечує близько 7 тисяч втрат армії РФ убитими та пораненими.

Глава держави наголосив, що на Запорізькому напрямку російські війська постійно здійснюють штурмові дії, однак українські підрозділи продовжують ефективно стримувати наступ і завдавати противнику значних втрат.

«Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно, але корпус дає Україні результати. Так само й інші наші корпуси на фронті», – наголосив Зеленський, подякувавши військовим за стійкість.

Варто зазначити, що високий рівень втрат серед російських загарбників підтверджують і міжнародні партнери. Зокрема, директор ЦРУ Джон Реткліфф раніше заявляв, що середня тривалість життя російського піхотинця на полі бою в Україні наразі становить лише 20-30 хвилин. Такий критичний показник для армії РФ пов'язаний із масованим та успішним застосуванням Силами оборони України новітніх технологій, зокрема ударних безпілотників із системами штучного інтелекту, які ефективно виявляють та знищують ворога у безперервному режимі.

Володимир Зеленський звернув увагу, що окрім Запоріжжя, важкі бої тривають на Покровському та інших напрямках на Донеччині, Олександрівському напрямку, а також на Харківщині. Зеленський подякував військовим за утримання позицій та ураження російських сил.

А ще президент України повідомив, що питання забезпечення українських військових необхідним озброєнням розглядатиметься на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Йдеться, зокрема, про постачання зброї, далекобійної артилерії та наземних роботизованих комплексів (НРК), які використовуються Силами оборони України для виконання бойових завдань.

Зазначимо, що Запорізький напрямок залишається одним із найінтенсивніших на лінії фронту. Російські війська регулярно здійснюють штурми та масовані обстріли позицій Сил оборони і прифронтових населених пунктів. Так, протягом 18 липня російські війська продовжили масовані удари по Запорізькій області. Зокрема, окупанти атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого, за останніми даними, загинули троє людей, ще п'ятеро дістали поранення, серед них – четверо дітей. Крім того, російські безпілотники пошкодили пасажирський поїзд у Запорізькій області, однак завдяки своєчасній евакуації пасажирів і бригади постраждалих не було.