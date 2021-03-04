4 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день людей, які носять окуляри

У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день людей, які носять окуляри

Не варто цього дня споживати алкоголь, а також піддаватися спокусі шкідливих звичок

Сьогодні, 4 березня, у світі відзначають Міжнародний день людей, які носять окуляри, а також День народження мікрофона, а віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 4 березня віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона. Святий Архип був учнем апостола Павла. Він служив єпископом у фригійському місті Колоси. У ньому ж мешкав Филимон зі своєю дружиною Апфією.

Вони сповідували християнську віру та зробили зі свого помешкання молитовний будинок, в якому збиралися віряни та проводилися служіння.

Народні прикмети й традиції

Що більше добрих справ, то більше щастя;

Що більше сьогодні наготувати їжі, то багатшим буде життя;

Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;

Якщо у підвалі проростає картопля, весняна погода скоро прийде;

Якщо у небі червоний місяць, погода буде сирою і теплою.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сьогодні їсти жирну та шкідливу їжу;

Не варто цього дня споживати алкоголь, а також піддаватися спокусі шкідливих звичок;

Не гоже нині займатися важкою фізичною працею;

Не можна сьогодні відмовляти у допомозі нужденним.

Хто святкує день ангела

У четвер, 4 березня, іменини відзначають Макар, Богдан, Євген/Євгеній, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир, а також Євген.