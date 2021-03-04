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    4 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день людей, які носять окуляри - 4 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день людей, які носять окуляри

    Не варто цього дня споживати алкоголь, а також піддаватися спокусі шкідливих звичок

    Сьогодні, 4 березня, у світі відзначають Міжнародний день людей, які носять окуляри, а також День народження мікрофона, а віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем 4 березня віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона. Святий Архип був учнем апостола Павла. Він служив єпископом у фригійському місті Колоси. У ньому ж мешкав Филимон зі своєю дружиною Апфією.

    Вони сповідували християнську віру та зробили зі свого помешкання молитовний будинок, в якому збиралися віряни та проводилися служіння.

    Народні прикмети й традиції

    • Що більше добрих справ, то більше щастя;
    • Що більше сьогодні наготувати їжі, то багатшим буде життя;
    • Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;
    • Якщо у підвалі проростає картопля, весняна погода скоро прийде;
    • Якщо у небі червоний місяць, погода буде сирою і теплою.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сьогодні їсти жирну та шкідливу їжу;
    • Не варто цього дня споживати алкоголь, а також піддаватися спокусі шкідливих звичок;
    • Не гоже нині займатися важкою фізичною працею;
    • Не можна сьогодні відмовляти у допомозі нужденним.

    Хто святкує день ангела

    У четвер, 4 березня, іменини відзначають Макар, Богдан, Євген/Євгеній, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир, а також Євген.

    Теги: свята релігія традиції
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