4 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Не варто цього дня споживати алкоголь, а також піддаватися спокусі шкідливих звичок
Сьогодні, 4 березня, у світі відзначають Міжнародний день людей, які носять окуляри, а також День народження мікрофона, а віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем 4 березня віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона. Святий Архип був учнем апостола Павла. Він служив єпископом у фригійському місті Колоси. У ньому ж мешкав Филимон зі своєю дружиною Апфією.
Вони сповідували християнську віру та зробили зі свого помешкання молитовний будинок, в якому збиралися віряни та проводилися служіння.
Народні прикмети й традиції
- Що більше добрих справ, то більше щастя;
- Що більше сьогодні наготувати їжі, то багатшим буде життя;
- Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;
- Якщо у підвалі проростає картопля, весняна погода скоро прийде;
- Якщо у небі червоний місяць, погода буде сирою і теплою.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сьогодні їсти жирну та шкідливу їжу;
- Не варто цього дня споживати алкоголь, а також піддаватися спокусі шкідливих звичок;
- Не гоже нині займатися важкою фізичною працею;
- Не можна сьогодні відмовляти у допомозі нужденним.
Хто святкує день ангела
У четвер, 4 березня, іменини відзначають Макар, Богдан, Євген/Євгеній, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир, а також Євген.