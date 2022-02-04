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    4 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні Міжнародний день боротьби з раковими захворюваннями - 4 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні Міжнародний день боротьби з раковими захворюваннями
    фото з відкритих джерел

    Сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими. Не розповідайте про них нікому

    Сьогодні, у п’ятницю, 4 лютого, відзначається:

    • Міжнародний день боротьби з раковими захворюваннями

    За даними ВООЗ, існує більше 100 видів раку і хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Від раку щорічно вмирають мільйони людей.

    Понад 60% нових випадків захворювання на рак зареєстровані в країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки.

    У всьому світі найбільша кількість чоловіків вмирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): раку легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки та стравоходу.

    Найбільша кількість жінок помирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): раку грудей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки. У багатьох країнах, що розвиваються, рак шийки матки є найпоширенішим типом раку.

    Більше 30% випадків смерті від раку можна запобігти, головним чином завдяки утриманню від вживання тютюну, здоровому харчуванню, фізичній активності і помірному вживанню алкоголю.

    • День вакууму

    Яке сьогодні релігійне свято

    Віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Тимофія. В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, який осліп від невіри у Христа.

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    За повір'ям, якщо на Тимофія докласти зусилля у лікуванні грижі, то хворобу вдасться побороти. Ще цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом, сім'я буде дружна і міцна.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління.
    • Якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання.
    • Якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде.
    • Снігопад на Тимофія віщує багатий урожай влітку.
    • Якщо в бджолянику бджоли ледь чутно гудуть, то переносять зиму легко. Неспокійне гудіння вказує на проблеми бджолиної сім'ї.

    Що не можна робити сьогодні

    • Сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими. Не розповідайте про них нікому.
    • У цей день не варто ризикувати та грати в азартні ігри. Вам вистачить й природного адреналіну, тож будьте обережні.
    • Також не провокуйте агресорів, які можуть нашкодити вам, – контролюйте те, що говорите.

    Хто святкує день ангела

    4 лютого іменини відзначають Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл.

    Теги: урожай снігопад рак весна традиції азартні ігри ВООЗ бджоли
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    4 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони