4 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні Міжнародний день боротьби з раковими захворюваннями

Сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими. Не розповідайте про них нікому

Сьогодні, у п’ятницю, 4 лютого, відзначається:

Міжнародний день боротьби з раковими захворюваннями

За даними ВООЗ, існує більше 100 видів раку і хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Від раку щорічно вмирають мільйони людей.

Понад 60% нових випадків захворювання на рак зареєстровані в країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки.

У всьому світі найбільша кількість чоловіків вмирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): раку легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки та стравоходу.

Найбільша кількість жінок помирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): раку грудей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки. У багатьох країнах, що розвиваються, рак шийки матки є найпоширенішим типом раку.

Більше 30% випадків смерті від раку можна запобігти, головним чином завдяки утриманню від вживання тютюну, здоровому харчуванню, фізичній активності і помірному вживанню алкоголю.

День вакууму

Яке сьогодні релігійне свято

Віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Тимофія. В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, який осліп від невіри у Христа.

За повір'ям, якщо на Тимофія докласти зусилля у лікуванні грижі, то хворобу вдасться побороти. Ще цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом, сім'я буде дружна і міцна.

Народні прикмети й традиції

Якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління.

Якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання.

Якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде.

Снігопад на Тимофія віщує багатий урожай влітку.

Якщо в бджолянику бджоли ледь чутно гудуть, то переносять зиму легко. Неспокійне гудіння вказує на проблеми бджолиної сім'ї.

Що не можна робити сьогодні

Сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими. Не розповідайте про них нікому.

У цей день не варто ризикувати та грати в азартні ігри. Вам вистачить й природного адреналіну, тож будьте обережні.

Також не провокуйте агресорів, які можуть нашкодити вам, – контролюйте те, що говорите.

Хто святкує день ангела

4 лютого іменини відзначають Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл.