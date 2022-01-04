4 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У цей день не можна бити тварин – будете покарані проблемами зі здоров'ям

Сьогодні, у вівторок, 4 січня, у світі відзначають:

Всесвітній день азбуки Брайля

4 січня 2019 року вперше було відзначено свято, присвячене винаходу французького тифлопедагога Луї Брайля, – Всесвітній день азбуки Брайля (World Braille Day), який був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/73/161) 17 грудня 2018 року.

День хіт-параду

4 січня 1936 року американський журнал Billboard вперше надрукував перелік грамплатівок, що найбільш розкуповувалися. Першим хіт-парад очолив джазовий скрипаль Джо Венуті з мелодією «Stop! Look! Listen!».

Яке релігійне свято

Православна Церква шанує святу Анастасію, покровительку вагітних жінок. Вона жила у IV столітті та прийняла мученицьку смерть через гоніння на християн у Римі.

Анастасія Путорозрішниця вважається покровителькою всіх породіль, а тому їй молилися, щоб попросити допомоги у пологах. Їй також молилися про здоров’я і благополуччя дітей, вирушаючи до церкви 4 січня. Крім того, вважалося, що Анастасія – покровителька безневинно засуджених.

Традиції та звичаї дня

Заміжні жінки і дівчата на виданні вишивали 4 січня особливі рушники. Вважалося, що саме вони можуть бути надійними оберегами і допомогти легше народити дитину, а також зберегти здоров’я матері.

Таким рушником бабка-повитуха згодом витирала піт з чола жінки, яка народжує, і вимовляла змови, які допомагали полегшувати біль і страждання.

4 січня селяни ріжуть свиней для різдвяного столу. Починають готувати їжу до свята. Дуже популярною була свиняча ковбаса.

Народні прикмети

Погода 4 січня віщує погоду в жовтні.

Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік.

Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то в найближчі дні будуть снігопади.

Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.

Що не можна робити

Вагітним жінкам у цей день не можна шити.

Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босоніж – можна накликати біду своєму родичеві.

У цей день не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

На Анастасію не можна проколювати вуха – вони довго гоїтимуться.

Іменини

У вівторок, 4 січня день ангела відзначають: Анастасія, Дмитро, Іраклій, Федір.

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