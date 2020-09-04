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    Суспільство

    4 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні Міжнародний день тхеквондо - 4 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні Міжнародний день тхеквондо

    Не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу

    Свята 4 вересня:

    • День незнайомих доріг;
    • День перерви на мистецтво;
    • Міжнародний день тхеквондо;
    • Агафонів день

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    Традиції та звичаї:

    • У наших предків було повір'я, що в цей день ходить нечисть, дідько бігає від хати до хати і розкидає сіно, сміється, лякає людей.
    • Різні міфічні істоти можуть затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у матері.
    • Чоловіки виходили охороняти своє добро від лісовика. Вони одягали кожух навиворіт, міняли взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в яке потім сідали.
    • Потрібно проявити доброту щодо дворових духів. Спеціально для них жінки пекли пироги і залишали їх на стайні, в лазні, на горищі, за грубкою, щоб духи підкріпилися і не шкодили господарям.
    • Якщо в цей день пропадала молода красива дівчина, то вважали, що її дідько взяв за дружину.
    • Молоді дівчата на Агафона дотримувалися строгого посту: вважалося, що та, яка зможе протриматися без будь-якої їжі від заходу до світанку, збереже свою красу і молодість на довгі роки.
    • 7 добрих справ, вчинених на Агафонів день, примножать багатство в кілька разів.
    • Святому Агафону традиційно моляться, просячи про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.

    Прикмети 4 вересня:

    • День сонячний - до теплої осені.
    • Багато грибів в лісі - до поганої риболовлі.
    • Туман в сонячних променях швидко розсіюється - тепла погода триватиме багато днів.
    • Мало грибів, але багато горіхів - до холодної і сніжної зими.
    • Тепло і павутина летить - до доброї осені.
    • Павутина низько летить - до теплої зими, високо - до холодної.
    • Якщо пугач гупає біля будинку, то десь неподалік бродить лісовий дух.

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    Заборони на 4 вересня:

    • У цей день не рекомендується занадто багато їсти, особливо їжу тваринного походження,
    • Не можна виходити на вулицю після заходу сонця
    • Не можна брати і давати в борг і скупитися
    • Не варто позичати гроші
    • Не слід сваритися з коханими людьми
    • 4 вересня в ліс ходити небезпечно.
    • У цей день не можна дарувати і приймати подарунки, інакше накличеш на себе неприємності.
    • Не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу. Наші предки вірили, що так господиня може «звільнити» житло від добрих сил.

    Іменини:

    Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора, Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Осип), Кіндрат, Назар, Розалія.

    тхеквондо свята традиції
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