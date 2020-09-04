4 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні Міжнародний день тхеквондо
Не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу
Свята 4 вересня:
- День незнайомих доріг;
- День перерви на мистецтво;
- Міжнародний день тхеквондо;
- Агафонів день
Традиції та звичаї:
- У наших предків було повір'я, що в цей день ходить нечисть, дідько бігає від хати до хати і розкидає сіно, сміється, лякає людей.
- Різні міфічні істоти можуть затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у матері.
- Чоловіки виходили охороняти своє добро від лісовика. Вони одягали кожух навиворіт, міняли взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в яке потім сідали.
- Потрібно проявити доброту щодо дворових духів. Спеціально для них жінки пекли пироги і залишали їх на стайні, в лазні, на горищі, за грубкою, щоб духи підкріпилися і не шкодили господарям.
- Якщо в цей день пропадала молода красива дівчина, то вважали, що її дідько взяв за дружину.
- Молоді дівчата на Агафона дотримувалися строгого посту: вважалося, що та, яка зможе протриматися без будь-якої їжі від заходу до світанку, збереже свою красу і молодість на довгі роки.
- 7 добрих справ, вчинених на Агафонів день, примножать багатство в кілька разів.
- Святому Агафону традиційно моляться, просячи про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.
Прикмети 4 вересня:
- День сонячний - до теплої осені.
- Багато грибів в лісі - до поганої риболовлі.
- Туман в сонячних променях швидко розсіюється - тепла погода триватиме багато днів.
- Мало грибів, але багато горіхів - до холодної і сніжної зими.
- Тепло і павутина летить - до доброї осені.
- Павутина низько летить - до теплої зими, високо - до холодної.
- Якщо пугач гупає біля будинку, то десь неподалік бродить лісовий дух.
Заборони на 4 вересня:
- У цей день не рекомендується занадто багато їсти, особливо їжу тваринного походження,
- Не можна виходити на вулицю після заходу сонця
- Не можна брати і давати в борг і скупитися
- Не варто позичати гроші
- Не слід сваритися з коханими людьми
- 4 вересня в ліс ходити небезпечно.
- У цей день не можна дарувати і приймати подарунки, інакше накличеш на себе неприємності.
- Не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу. Наші предки вірили, що так господиня може «звільнити» житло від добрих сил.
Іменини:
Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора, Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Осип), Кіндрат, Назар, Розалія.