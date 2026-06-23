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«Укрзалізниця» запускає старовинні паровози до Дня Конституції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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«Укрзалізниця» запускає старовинні паровози до Дня Конституції
«Укрзалізниця» запустить два історичні паровози вузької та широкої колії
фото: «Укрзалізниця»

Перевізник анонсував рейси на найстарішому діючому паровозі в Україні

До Дня Конституції України «Укрзалізниця» організує поїздки на історичних паровозах, додаткові вагони до Гайворона та благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

Перевізник анонсував перший Літній паровозний вікенд 2026 року на Гайворонській вузькоколійці. Захід пройде 27-28 червня до Дня Конституції України.

Зокрема, «Укрзалізниця» запустить два історичні паровози вузької та широкої колії: найстаріший діючий паровоз в Україні – 159 №4-95 (1938 р.) та паровоз Ер 798-71 (1954 р.).

Крім того, у програмі заходу – традиційні страви української кухні, культурно-мистецька програма, екскурсії Гайвороном та благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ.

Для зручного доїзду до Гайворона компанія призначає додаткові вагони сполученням Київ – Гайворон, Львів – Гайворон та Одеса – Гайворон. Відправлення з Києва, Львова та Одеси заплановано на вечір 26 та 27 червня, прибуття в Гайворон – о 08:00.

Зворотні відправлення з Гайворона призначено на 27 та 28 червня о 20:40 з прибуттям наступного дня вранці.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розширює можливості для подорожей родин із дітьми. Із початком дії літнього графіка руху – з 28 червня – кількість дитячих вагонів у поїздах зросте з 13 до 16.

До слова, з 28 червня поїзд «Бессарабія» сполученням Київ – Кишинів перейде на щоденний графік руху.

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Теги: Укрзалізниця потяг Конституція

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