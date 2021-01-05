5 січня: яке сьогодні свято, традиції та прикмети

Небажано сьогодні працювати з гострими предметами. Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік у хворобах проведеш

Сьогодні, 5 січня, у світі відзначають День, коли відкрили рентгенівські промені. Саме цього дня 1895 року Вільям Рентген вперше продемонстрував дію ренгенівських променів. Цей винахід назавжди змінив медицину.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні 5 січня віряни вшановують пам’ять Феодула та святкують Федулів день. Він у III столітті разом з іншими мучениками постраждав за віру в Христа на острові Крит.

В народі свято відоме під назвою Федул Зимовий і дата має свої особливі традиції та повір’я. Вірили, що 5 січня можна гадати про погоду на майбутнє, а також захистити душу і тіло від підступів нечистого.

Народні прикмети й традиції

Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.

Якщо вітряно в цей день, то чекайте хорошого врожаю.

Неспокійна поведінка курей віщує заметіль.

Кінь хропе – до сніжної бурі.

На Федула заведено молитися Богородиці та читати Святе Письмо. Люди намагаються доробити свої справи до Різдва.

Що не можна робити сьогодні

Небажано працювати з гострими предметами – ножами, вилами, сокирами тощо. Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік у хворобах проведеш. Навіть в наші дні багато людей переносять хірургічні операції на іншу дату, побоюючись за своє здоров'я.

Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.

У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно захворіє.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 5 січня, іменини відзначають Павло, Наум, Давид, Федул, Василь.