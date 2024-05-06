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Погода на 6 травня: передбачаються короткочасні дощі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Погода на 6 травня: передбачаються короткочасні дощі
фото з відкритих джерел

Найтепліше буде на сході країни

Українські синоптики прогнозуть на понеділок, 6 травня, хмарність з проясненнями. Вони попереджають, шо у низці областей можливі дощі з грозами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних, північних та в більшості центральних областей вночі місцями невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Погода на 6 травня: передбачаються короткочасні дощі фото 1
фото: meteo.gov.ua

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, у Карпатах та на узбережжі морів 14-19°.

Нагадаємо, літо в Україні 2024 року може бути спекотним, але не рекордно. З одного боку, на це впливає стан океанів, а з іншого – на планету впливатиме активна сонячна радіація. Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Раніше науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні.

До слова, через потужну спеку на Філіппінах призупиняють роботу місцевих шкіл. У різних регіонах країни спека сягнула +50℃ через погодний феномен Ель-Ніньйо.

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Теги: спека традиції феномен радіація свято

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