6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 6 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

6 липня у світі відзначають Всесвітній день кардіолога, Всесвітній день поцілунку та Всесвітній день зоонозів. До кінця року залишається 178 днів. Православні вшановують пам'ять преподобного Сисоя Великого.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 липня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день кардіолога

На початку XXI століття ВООЗ призначила святкування Дня кардіолога на 6 липня. Свято покликане актуалізувати проблему серцевих захворювань і мотивувати людей до регулярних обстежень для раннього виявлення хвороб. Кардіологія відома ще з часів Стародавнього Єгипту: вчені знайшли медичні записи XVII століття до н. е. Великий прорив стався в епоху Відродження завдяки анатомічним дослідженням серця Леонардо да Вінчі, а на початку XVII століття англійський лікар Вільям Гарвей довів існування кровообігу та розрахував швидкість кровотоку.

Всесвітній день поцілунку

Щороку 6 липня у світі відзначають Всесвітній день поцілунку (World Kiss Day). Свято виникло у Великобританії наприкінці XIX століття, а пізніше було затверджено ООН як міжнародне. Вчені з Університетського коледжу Лондона з'ясували, що під час поцілунку задіяно до 146 м'язів тіла, які спалюють близько двох-трьох калорій на хвилину. Рекорд тривалості поцілунку за даними Книги рекордів Гіннеса належить тайській парі – 58 годин 35 хвилин і 58 секунд. А одне дослідження показало, що чоловіки, які щодня отримують поцілунок у щоку від дружини, живуть у середньому на п'ять років довше.

Всесвітній день зоонозів

6 липня відзначають Всесвітній день зоонозів – день, присвячений профілактиці хвороб, що передаються від тварин до людей. Дата обрана на честь 6 липня 1885 року, коли французький мікробіолог Луї Пастер уперше успішно випробував вакцину проти сказу на людині. Зоонози – один із найпоширеніших класів інфекційних захворювань у світі: до них належать сказ, сальмонельоз, пташиний грип, лептоспіроз та інші хвороби, збудники яких передаються через контакт із тваринами або їхніми виділеннями.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобний Сисой Великий

6 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобного Сисоя Великого. Він народився в IV столітті в Єгипті та шістдесят років провів у самітництві – у печері, де раніше жив преподобний Антоній. Сисой був відомий як учитель смирення і надії на Боже милосердя: до себе ставився надзвичайно суворо, проте до всіх, хто зверталися по допомогу, проявляв безмежне милосердя. Церковні перекази приписують йому дивотворства – зокрема воскресіння хлопчика, якого батько приніс до нього вже мертвим. На смертному одрі Сисой стверджував, що бачить перед собою ангелів, і благав дати йому ще трохи часу для покаяння – а коли промовив, що не встиг досить покаятися в цьому житті, обличчя його осяялося.

Народні вірування та прикмети

Якщо листя вже пожовкло – рано прийде осінь і зима.

Сильний туман уранці – на похолодання.

Місяць білий і блискучий – буде холодно, але без опадів.

Що не можна робити сьогодні:

Не можна погано поводитися з рослинами і тваринами.

Не варто поспішати – будь-яка справа закінчиться не так, як хотілося.

Не слід робити важливих кроків у будь-якій справі.

Не можна давати у борг гроші – за повір'ям, так можна віддати власний добробут.

Історичні події

1253 рік – коронація Міндовга, першого короля Литви в історії.

1415 рік – на вогнищі спалено лідера чеських протестантів Яна Гуса.

1439 рік – на Флорентійському соборі підписано Флорентійську унію, що заклала основи греко-католицької церкви.

1535 рік – у Лондоні страчено лорда-канцлера Томаса Мора, який відмовився присягнути Генріху VIII як главі англіканської церкви.

1651 рік – полковник Мартин Небаба загинув у бою під Ріпками поблизу Лоєва.

1785 рік – долар став національною валютою США.

1809 рік – за наказом Наполеона Папу Римського Пія VII вивезено з Ватикану до Гренобля.

1885 рік – Луї Пастер уперше успішно застосував вакцину проти сказу на людині.

1957 рік – у Ліверпулі познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні.

1958 рік – урочисто відкрито Національний експоцентр України (ВДНГ).

1994 рік – на екрани США вийшов фільм «Форрест Гамп».

2005 рік – Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна.