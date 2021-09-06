6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні боремося з відкладанням справ на потім

Сьогодні, у понеділок, 6 вересня відзначаємо такі свята:

Рош а-Шана

Єврейське свято Рош а-Шана відзначається на честь створення світу, воно символізує початок нового року і завершення року, що минає. Існує переказ, що в дні Рош а-Шана Бог відзначає в Книзі життя, яка доля очікує в прийдешньому році на кожного з людей.

День боротьби з прокрастинацією (відкладанням)

(відкладанням) День читання книг

День адміністратора центру надання адміністративних послуг

В Україні з’явилося нове свято. Кабмін погодив запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Його будемо відзначати щороку 6 вересня.

День пам'яті священномученика Євтихія

У церкві 6 вересня вшановується пам'ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла і Іоанна Богослова. Правда, сам Євтихій не входив в число 70 апостолів, наближених до Христа. Навіть в цьому випадку він став іменуватися апостолом, оскільки зіграв значну роль у формуванні християнської віри на місцях своїх проповідей.

Ще 6 вересня – день святкування на честь Петровської ікони Божої Матері. Ікона була написана святителем Петром, митрополитом Київським і всієї Русі, в той період, коли він був ігуменом Ратнівського монастиря на Волині.

Традиції та звичаї:

«Євтихій тихі зорі» – так в старовину називали цей день. Світати починає пізніше, а дні стають коротшими. За народними переказами, 6 вересня «зірка застерігає і кричить на всякого, хто збирається в ліс на самоті». Тому на Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком.

Вважається, що в цей день активізується нечиста сила. Через своїх слуг – душ самогубців або людей, які померли від алкоголізму і насильницькою смертю, – вона привертає людину в лісову гущавину, в морську безодню, в річковий вир. Цей день дуже небезпечний. Люди намагалися не йти далеко від будинку, боялися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.

За легендою, в червоні квіти або в блукаючі вогні перетворюються неприкаяні душі самогубців, а той, хто почує лісове відлуння, скоро помре страшною смертю. Ще боялися дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя. Цей день краще провести вдома, в спокійній і безпечній обстановці.

Прикмети 6 вересня:

Якщо на Євтихія вітру немає, то, згідно з прикметами, лляне насіння на корені буде.

Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь.

Синиця кричить 6 вересня – скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою.

Дощ у цей день – до сухої осені та гарного врожаю в наступному році.

Чорні хмари сонце закрили – до похолодання.

Сильний вітер 6 вересня – до нещастя.

Людям, які в цей день будуть багато працювати або перебувати в місцях великого скупчення людей, варто одягнути льняне. Цей матеріал має позитивну енергію і допоможе швидше відновити сили.

Побачити червону квітку в лісі або мандрівний вогник – до біди.

Якщо хвора людина в цей день уві сні побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре.

Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємностей.

Заборони на 6 вересня:

На Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком.

Вважається, що в цей день активізується нечиста сила. Люди намагалися не йти далеко від будинку, боялися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.

Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя.

Не можна возитися з тістом, випікати або смажити пиріжки, млинці, оладки.

Не можна ходити повз кладовища.

Іменинники:

Арсеній, Євтихій, Георгій, Юрій, Петро.