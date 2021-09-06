6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні боремося з відкладанням справ на потім
Сьогодні, у понеділок, 6 вересня відзначаємо такі свята:
- Рош а-Шана
Єврейське свято Рош а-Шана відзначається на честь створення світу, воно символізує початок нового року і завершення року, що минає. Існує переказ, що в дні Рош а-Шана Бог відзначає в Книзі життя, яка доля очікує в прийдешньому році на кожного з людей.
- День боротьби з прокрастинацією (відкладанням)
- День читання книг
- День адміністратора центру надання адміністративних послуг
В Україні з’явилося нове свято. Кабмін погодив запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Його будемо відзначати щороку 6 вересня.
- День пам'яті священномученика Євтихія
У церкві 6 вересня вшановується пам'ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла і Іоанна Богослова. Правда, сам Євтихій не входив в число 70 апостолів, наближених до Христа. Навіть в цьому випадку він став іменуватися апостолом, оскільки зіграв значну роль у формуванні християнської віри на місцях своїх проповідей.
Ще 6 вересня – день святкування на честь Петровської ікони Божої Матері. Ікона була написана святителем Петром, митрополитом Київським і всієї Русі, в той період, коли він був ігуменом Ратнівського монастиря на Волині.
Традиції та звичаї:
«Євтихій тихі зорі» – так в старовину називали цей день. Світати починає пізніше, а дні стають коротшими. За народними переказами, 6 вересня «зірка застерігає і кричить на всякого, хто збирається в ліс на самоті». Тому на Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком.
Вважається, що в цей день активізується нечиста сила. Через своїх слуг – душ самогубців або людей, які померли від алкоголізму і насильницькою смертю, – вона привертає людину в лісову гущавину, в морську безодню, в річковий вир. Цей день дуже небезпечний. Люди намагалися не йти далеко від будинку, боялися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.
За легендою, в червоні квіти або в блукаючі вогні перетворюються неприкаяні душі самогубців, а той, хто почує лісове відлуння, скоро помре страшною смертю. Ще боялися дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя. Цей день краще провести вдома, в спокійній і безпечній обстановці.
Прикмети 6 вересня:
- Якщо на Євтихія вітру немає, то, згідно з прикметами, лляне насіння на корені буде.
- Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь.
- Синиця кричить 6 вересня – скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою.
- Дощ у цей день – до сухої осені та гарного врожаю в наступному році.
- Чорні хмари сонце закрили – до похолодання.
- Сильний вітер 6 вересня – до нещастя.
- Людям, які в цей день будуть багато працювати або перебувати в місцях великого скупчення людей, варто одягнути льняне. Цей матеріал має позитивну енергію і допоможе швидше відновити сили.
- Побачити червону квітку в лісі або мандрівний вогник – до біди.
- Якщо хвора людина в цей день уві сні побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре.
- Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємностей.
Заборони на 6 вересня:
На Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком.
Вважається, що в цей день активізується нечиста сила. Люди намагалися не йти далеко від будинку, боялися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.
Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя.
Не можна возитися з тістом, випікати або смажити пиріжки, млинці, оладки.
Не можна ходити повз кладовища.
Іменинники:
Арсеній, Євтихій, Георгій, Юрій, Петро.