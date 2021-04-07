7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Як пройде Благовіщення — так пройде весь рік

7 квітня весь світ святкує Всесвітній день здоров'я. Віруючі сьогодні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Назва свята передає головний сенс пов’язаної з ним події: Діва Марія дізналася благу звістку про зачаття Христа.

Всесвітній день здоров'я

7 квітня весь світ святкує Всесвітній день здоров'я, який було започатковано на честь створення, а точніше – прийняття статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у 1948 році.

Мета свята – привернути увагу до проблем охорони здоров’я та необхідності розгорнутої й всеохопної профілактики захворювань, здорового способу життя.

Благовіщення Пресвятої Богородиці

Благовіщення – важливе християнське свято річного циклу. У народному розумінні Благовіщення – початок весняно-літнього півріччя.

Сама ж назва свята тлумачиться ширше. Воно асоціюється не тільки з повідомленням Діві Марії про появу на світ Сина Божого, але ще і з благою звісткою про пробудження землі від сну і настанні весни

Історія свята

У православному християнстві це одне з найважливіших свят. Благовіщення святкують приблизно від IV століття – 25 березня за григоріанським календарем, близько до весняного рівнодення, і 7 квітня за юліанським. Згадується у Новому Заповіті описаного у Євангелії від Луки (Лук 1:26-38).

Після весілля Марії з Йосипом, до неї в Назарет з благою звісткою прийшов архангел Гавриїл та приніс радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя-Ісуса Христа та промовив такі слова: “Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословен плід лона Твого!”.

Діва Марія прийняла цей найвищий дар – бути Матір’ю самого Божого Сина. Тому символом свята є білі голуби у синьому небі – як втілення благої звістки. Крім того, синій є кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.

У православних вірян одна з найпоширеніших молитв – “Богородице Діво, радуйся”, “Отче наш”, а у католиків західного обряду ця молитва відома – “Аве Марія”.

Що не можна робити на Благовіщення

Під час багатьох церковних свят не можна займатися працею – шити, в’язати, виконувати роботу по дому. Благовіщення – це не виняток. Вам доведеться відкласти всі домашні справи. Збирання і приготування їжі краще або відкласти, споживаючи вже готову їжу, або зробити заздалегідь. Розумова робота під час цього свята теж знаходиться під забороною. Також не варто дозволяти дітям займатися шкільними уроками.

Особливо не можна шити і в’язати.

У далекому минулому дівчата навіть остерігалися плести коси і робити зачіски в цей день.

Вважається, що на свята слід одягати новий або взагалі особливий, гарний одяг. Але Благовіщення – це виняток. Наші предки вважали, що якщо одягнути в цей день новий наряд, вийде так, що він або порветься, або буде зіпсований іншим чином.

На Благовіщення не можна віддавати щось з дому, інакше доля складеться так, що прийде бідність. Ще вважалося, що, віддаючи щось в цей день, людина роздає зі свого будинку спокій і мир. Причому неважливо, що це – гроші в борг або навіть проста вода з-під крана. Пригощати когось і допомагати знайомим або жебракам в цей день не варто, як і пускати в будинок чужих.

Як і в більшу частину християнських свят, є заборона на статеві стосунки. Вважається, що це образить Господа. Наші предки вірили, що статеві стосунки під час церковного свята можуть принести безпліддя, хвороби і поганий урожай.

Народні прикмети та повір’я

Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.

Яке Благовіщення, такий і Великдень.

Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде дружна.

Якщо до цих пір сніг на дахах лежить, то буде він в поле лежати і на Єгорій весняного (6 травня).

Якщо до цього дня ще не прилетіли ластівки – весна буде холодна.

Ранковий туман – до великого розливу річок і струмків.

Якщо 7 квітня вітер, туман і іній, то рік буде врожайний.

На Благовіщення дощ – вродить жито і буде грибне літо.

Сонячний день – до хорошого урожаю ярих.

На Благовіщення мороз – під кущем овес. Ще морозний день обіцяє урожай на грузді.

Гроза 7 квітня – до теплого літа і урожаю горіхів.

На Благовіщення хороший улов риби.

Сонячний день – вродить пшениця.

Якщо на небі мало зірок, то і яєць мало буде.

Якщо день червоний, то в цьому році буде багато бід і пожеж.

Хто на Благовіщення вдало зіграв в орлянку, той протягом усього року буде вигравати гроші в цю гру.

На Благовіщення злодії починають красти, щоб їм весь рік щастило.

Людину, котра працює на Благовіщення, переслідуватимуть нещастя.

Якщо в цей день під час трапези впустити крихти або пролити краплі, то в будинку буде багато мух і бліх.

7 квітня не надягають новий одяг, тому що з ним може щось трапиться.

Якщо на Благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то все протягом року у неї буде добре.

Сни з 6 на 7 квітня пророкують майбутнє, але збудуться вони не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 квітня, виповниться через 6 місяців.

Іменини

7 квітня День ангела імені відзначають: Марія, Йосип, Тихін, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Пелагея.