9 листопада: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

У цей день було прийнято давати обіцянки і завершувати справи

Сьогодні, у вівторок, 9 листопада, в Україні сьогодні відзначають:

День української писемності та мови

Свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем – це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця – послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав Указ №1241/97 «Про День української писемності та мови». В Указі зазначено: «Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця».

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва

Раніше Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва відзначався в Україні 23 березня. З 2013 року, згідно Указу Президента України цей день став відзначатися 9 листопада.

День книги рекордів Гіннеса

Книгу рекордів створив британський інженер і власник пивоварні Х’ю Бівер. У листопаді 1951 року він вирушив із друзями на полювання. Увечері в барі між чоловіками зав’язалася суперечка, який із диких птахів найшвидший. Чоловіки переглянули кілька різних довідників, але відповіді не знайшли.

Тоді Бівер вирішив створити книгу, в якій будуть зібрані всі рекорди. Назвав він її на честь своєї пивоварні. В даний час Книга рекордів Гіннеса є книгою з найбільшим тиражем із усіх книг, захищених авторським правом.

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

Уночі з 9 на 10 листопада 1938 року почався масовий єврейський погром у Німеччині, що отримав назву «Кришталевої Ночі», або «Ночі розбитих вітрин». «Кришталева ніч» або «ніч розбитих вітрин» в 1938 році поклала початок Холокосту – масовому насильству стосовно єврейського народу, яке призвело до загибелі близько 6 млн євреїв.

Яке релігійне свято

9 листопада святкують День вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця.

Преподобний київський літописець та письменник-агіограф. Автор Житій святих князів Бориса і Гліба та Феодосія Печерського. Вважається упорядником (за іншою версією автором) «Повісті врем’яних літ».

Традиції та звичаї

10 листопада відзначаються іменини у Параски. Напередодні цього дня було прийнято давати обіцянки і завершувати справи. Вірили, що якщо до ночі 9 листопада закінчити обіцяну роботу, то свята Параскевія виконає будь-яке бажання.

У давнину в цей день жінки ткали «буденну пелену». Робили це з 9 на 10 листопада в глибокому мовчанні.

За народним повір’ям, якщо в домі хтось хворіє або людина має якесь бажання, то потрібно прийняти обітницю, взяти на себе справу і зосереджено в повному мовчанні її виконати.

Вважалося, що творчим особистостям (акторам, співакам) не можна 9 листопада приймати в дарунок квіти. В іншому випадку слава скоро згасне.

З давніх часів Нестеров день вважається дуже важливим. Наші предки свято вірили, що якщо в будинок прийшли проблеми або біди, треба дати обітницю 9 листопада і в повному мовчанні до наступного дня її виконати. Вранці 10 листопада, в свято Параскеви, потрібно піти до храму, поставити свічку і помолитися цій святій. Вона обов’язково допоможе, щастя в дім поверне і всі диявольські підступи розвіє. У житті знову настане біла смуга.

Але якщо не виконати цю обіцянку, то можна накликати в дім біди. Тому з клятвами треба бути вкрай обережними, якщо не впевнені, що впораєтеся, краще не обіцяйте.

Народні прикмети

Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.

Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.

Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.

Іменини

У вівторок, 9 листопада День ангела відзначають: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк Олабин, Агрипін, Олександр, Бенігнус, Єлизавета, Женєв’єва