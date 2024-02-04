98-річний політик, який брав участь у Другій світовій, визнав: радянські солдати займалися грабежем

Юхновський: «Так дійсно було: ми ходили грабувати німецькі квартири»

Солдати Червоної армії під час Другої світової війни грабували німецькі квартири, щоб посилати майно додому. Академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп Ігор Юхновський, який у ті часи був сапером і мінером, розповів про це в інтерв’ю «Главкому».

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Юхновський пригадав, що батьки його товаришів просили переслати їм старі сорочки переслати, бо зовсім не було чого вдягти.

«Коли радянські солдати ступали десь по Європі, їм могли дорікнути, чому вони відбирають у німців годинники і так далі. Але так дійсно було: ми ходили грабувати німецькі квартири, щоб посилати майно додому. Ще це німецьке майно збиралося біля штабу і можна було прийти його набрати і відіслати родичам», – розповів він.

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Академік Національної академії наук додав, що тоді радянські солдати прийшли в Європу, де «всі жили одягнуті, ситі, з голодної країни, яка була знищена війною». Юхновський наголосив, що вони були переможцями, а не прийшли як грабіжники.

Нагадаємо, Юхновський заявив, що для початку переговорів з РФ окупанти мають залишити територію України разом зі своїми мінами. Він додав, що РФ ніколи не тримала слова перед будь-ким у світі, і не буде цього робити – за його словами, росіяни «за природою нікчемні люди». Академік Національної академії наук переконаний, що для перемоги Україні потрібна потужна допомога від світу.

До слова, Юхновський наголосив, що Путін є зараз таким само одноосібним диктатором Росії, як Сталін був одноосібним диктатором Радянського Союзу. Вся війна Росії з Україною пов'язана з тим, що в Росії панувала диктатура і панує до цього часу.