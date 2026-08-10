Гендиректор «Нової пошти» розказав про «найбільшу репутаційну кризу» компанії 

Врятованого собаку зі Словʼянська відвезли до ветклініки та підготували до передачі новій родині

Тафійчук: компанія спрямує кошти на фонди допомоги тваринам на прифронтових територіях

«Нова пошта» опинилася в центрі «ідеального шторму» – скандалу, де будь-яке нове рішення компанії лише посилювало обурення користувачів мережі. Про те, як компанія проходила через кризу, розповів гендиректор «Нової пошти» Євген Тафійчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-допис Тафійчука.

З чого почалася криза

Скандал розпочався з відео, на якому працівники одного з прифронтових відділень «Нової пошти» шваброю виштовхали з приміщення бездомного собаку в спеку. Кадри миттєво розлетілися соцмережами й викликали шквал критики.

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На емоціях менеджмент ухвалив рішення звільнити причетних співробітників – але це лише погіршило ситуацію: користувачі почали дорікати компанії за неповагу до людей, які працюють у прифронтових умовах.

фото: соцмережі

Далі звільнені працівники самі вирушили на пошуки собаки, знайшли його і сфотографувалися з ним. Проте це спричинило нову хвилю обурення – адже на світлинах впізнали тих самих чоловіків, які раніше виганяли тварину.

«Одним словом, ми потрапили в ідеальний шторм, де будь-яка нова дія тільки погіршує ситуацію», – зазначив Тафійчук.

Як компанія виходила з кризи

За словами гендиректора, до розв'язання конфлікту долучився весь менеджмент – СЕО, власники та наглядова рада. Першим кроком стало влаштування долі самого собаки: тварину забрали до Києва, показали ветеринару, зробили щеплення та відвели до грумера. Зараз пса тимчасово прихистив один із топменеджерів компанії, а компанія шукає його попередніх власників або нову родину.

Другим кроком стало повернення звільнених працівників на роботу. У компанії визнали, що рішення про звільнення було ухвалене надто емоційно.

«Вчинок був негарний і вдарив по репутації компанії. Але люди для нас цінність, а якщо казати про прифронтові території – кожна людина «на вагу золота», – пояснив Тафійчук.

За його словами, з'ясувалося, що чітких правил поведінки з бездомними тваринами у відділеннях компанія просто не мала – цю прогалину зараз усувають.

Фонди для тварин і реакція ринку

Компанія також проаналізувала першопричину інциденту – проблему бездомних собак на прифронтових територіях. За словами гендиректора, «Нова пошта» ухвалила рішення фінансувати фонди допомоги покинутим тваринам у таких регіонах. Подібні ситуації регулярно фіксують і волонтери, які рятують тварин безпосередньо біля лінії фронту.

Тафійчук зазначив, що резонанс навколо ситуації підштовхнув до змін не лише «Нову пошту»: інші компанії також почали встановлювати мисочки з водою для тварин та заявляти про власну pet-friendly політику.

«Це був складний тест для компанії, і я радий, що навіть у такі складні часи ми тримаємось цінностей і залишаємося людьми», – підсумував він.

Реакція користувачів мережі

Допис «Нової пошти» про порятунок собаки зібрав 13 тисяч реакцій та понад тисячу коментарів. Частина користувачів підтримала дії компанії, однак чимало читачів зауважили, що на світлинах зі знайденим псом фігурують ті самі працівники, які раніше виганяли тварину шваброю – дехто з коментаторів охарактеризував це як неприпустиме, інші поставили риторичне запитання, чи ставитимуться ці люди до собаки краще, ніж раніше.

На критику компанія відповіла тим, що прибрала з допису фото, на якому звільнені працівники обіймають пса – користувачі розцінили це як спробу згладити репутаційні наслідки, а не визнати помилку, і хвиля обурення в мережі посилилася. Публічних заяв від профільних зоозахисних організацій щодо цього інциденту станом на публікацію матеріалу не було.

Нагадаємо, раніше гендиректор «Нової пошти» вже прокоментував долю звільнених працівників, заявивши, що компанія переглянула перше рішення і чоловіки залишаються в штаті.