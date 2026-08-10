Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Херсонщині вдалося знищити небезпечного шкідника: що відомо

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
На Херсонщині вдалося знищити небезпечного шкідника: що відомо
Сарана перелітна
фото з відкритих джерел

Шкідника виявили на неорних землях та суміжних посівах соняшнику

На Херсонщині фахівці завершили заходи з локалізації та ліквідації осередку сарани перелітної. Після повторного обстеження шкідника на оброблених територіях не виявили, тому особливий режим захисту рослин скасували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Перші ознаки масового поширення сарани виявили наприкінці червня під час фітосанітарного моніторингу земель Нововоронцовської селищної територіальної громади Бериславського району.

«Фахівці провели дві хвилі обробок неорних земель та крайових смуг посівів соняшнику із застосуванням дозволених інсектицидів. Уже під час повторного обстеження, проведеного 30 липня, сарану перелітну на обстежених територіях не виявили, що підтвердило ефективність виконаних заходів»,  – уточнили у Держпродспоживслужбі.

На неорних землях та суміжних посівах соняшнику зафіксували значну чисельність шкідника. Лабораторні дослідження підтвердили, що йдеться про сарану перелітну.

Фахівці провели дві хвилі обробки неорних земель та крайових смуг посівів соняшнику дозволеними інсектицидами.

Під час повторного обстеження 30 липня сарани на перевірених територіях не виявили. Це підтвердило ефективність проведених заходів.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що постійний фітосанітарний моніторинг, своєчасне виявлення осередків шкідників та оперативне проведення захисних заходів необхідні для збереження врожаю та недопущення масштабного поширення небезпечних організмів.

5 серпня 2026 року Нововоронцовська селищна військова адміністрація, що на Херсонщині офіційно скасувала особливий режим захисту рослин.

Як раніше повідомляв «Главком», у липні 2025 року в Запорізькій та Херсонській областях запровадили особливий режим захисту рослин через поширення саранових. На Херсонщині осередки шкідника локалізували на площі 297 га, з яких 27 га припадали на посіви соняшнику. У Запорізькій області особливий режим запровадили на площі 21,6 тис. га, водночас промислові посіви тоді суттєво не постраждали.

Читайте також:

Теги: Херсонщина урожай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вже кілька днів поспіль атакує порти та термінали України
Ціни на пшеницю злетіли до дворічного максимуму: причина в РФ
17 липня, 03:17
Історично Росія сама була одним із найбільших у світі експортерів дизелю – за кордон вивозили близько 40–50% виробленого палива
Росія запровадила імпорт дизелю, щоб врятувати жнива
17 липня, 23:29
Україна повернула ще шістьох дітей з окупованої території
Україна повернула ще шістьох дітей з окупованої території
24 липня, 03:40
Польські виробники скоротили площі під картоплею на 12%
Польща різко скоротила посіви картоплі: що сталося
29 липня, 11:32
Погодні ризики та скорочення посівів можуть зменшити світове виробництво пшениці
Світ може втратити 23 млн тонн пшениці: названо причини
5 серпня, 11:18
Світовий ринок цукру може зіткнутися з дефіцитом у сезоні 2026–2027 років
Аналітики різко змінили прогноз: що буде зі світовими цінами на цукор
5 серпня, 15:09

Суспільство

11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Чернівці заборонили прокат самокатів
Чернівці заборонили прокат самокатів
Гендиректор «Нової пошти» розказав про «найбільшу репутаційну кризу» компанії 
Гендиректор «Нової пошти» розказав про «найбільшу репутаційну кризу» компанії 
Яке релігійне свято відзначається 11 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 11 серпня 2026: традиції та молитви
На Херсонщині вдалося знищити небезпечного шкідника: що відомо
На Херсонщині вдалося знищити небезпечного шкідника: що відомо
Мер Харкова: Пошкоджено або зруйновано 14% усього житлового фонду країни
Мер Харкова: Пошкоджено або зруйновано 14% усього житлового фонду країни

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua