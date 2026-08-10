На Херсонщині вдалося знищити небезпечного шкідника: що відомо

Шкідника виявили на неорних землях та суміжних посівах соняшнику

На Херсонщині фахівці завершили заходи з локалізації та ліквідації осередку сарани перелітної. Після повторного обстеження шкідника на оброблених територіях не виявили, тому особливий режим захисту рослин скасували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Перші ознаки масового поширення сарани виявили наприкінці червня під час фітосанітарного моніторингу земель Нововоронцовської селищної територіальної громади Бериславського району.

«Фахівці провели дві хвилі обробок неорних земель та крайових смуг посівів соняшнику із застосуванням дозволених інсектицидів. Уже під час повторного обстеження, проведеного 30 липня, сарану перелітну на обстежених територіях не виявили, що підтвердило ефективність виконаних заходів», – уточнили у Держпродспоживслужбі.

На неорних землях та суміжних посівах соняшнику зафіксували значну чисельність шкідника. Лабораторні дослідження підтвердили, що йдеться про сарану перелітну.

Фахівці провели дві хвилі обробки неорних земель та крайових смуг посівів соняшнику дозволеними інсектицидами.

Під час повторного обстеження 30 липня сарани на перевірених територіях не виявили. Це підтвердило ефективність проведених заходів.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що постійний фітосанітарний моніторинг, своєчасне виявлення осередків шкідників та оперативне проведення захисних заходів необхідні для збереження врожаю та недопущення масштабного поширення небезпечних організмів.

5 серпня 2026 року Нововоронцовська селищна військова адміністрація, що на Херсонщині офіційно скасувала особливий режим захисту рослин.

Як раніше повідомляв «Главком», у липні 2025 року в Запорізькій та Херсонській областях запровадили особливий режим захисту рослин через поширення саранових. На Херсонщині осередки шкідника локалізували на площі 297 га, з яких 27 га припадали на посіви соняшнику. У Запорізькій області особливий режим запровадили на площі 21,6 тис. га, водночас промислові посіви тоді суттєво не постраждали.