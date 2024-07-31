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Арешт замку російського бізнесмена в Італії: деталі від САП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Арешт замку російського бізнесмена в Італії: деталі від САП
Італійська податкова поліція заарештувала замок XII століття Торре дель Галло у Флоренції
фото: пресслужба САП

Замок є речовим доказом у справі щодо завдання понад $60 млн  збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»

Фінансова гвардія Флоренції (Італія) наклала арешт на майно бізнесмена російського походження – представника міжнародного зернотрейдера. Як повідомили детективи Спеціальної антикорупційної прокуратури, йдеться про замок вартістю 41 млн євро.

«На виконання запиту Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України про міжнародну правову допомогу Фінансова гвардія Флоренції (Італія) наклала арешт на майно бізнесмена російського походження – представника міжнародного зернотрейдера», – йдеться у повідомленні.

Як йдеться у повідомленні САП, за рішенням компетентних органів Італії накладено арешт на замок вартістю 41 млн євро у Флоренції, що є речовим доказом у справі щодо завдання понад $60 млн  збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

Відповідно до схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США.

Олексій Федоричев – засновник компанії Fedcom
Олексій Федоричев – засновник компанії Fedcom

У межах слідство було встановлено, що саме за частину цих коштів і було придбано замок.

Олексій Федоричев – засновник компанії Fedcom, яка торгує добривами та сировиною. Він також обіймає посаду президента баскетбольного клубу «Монако». Раніше він володів російським футбольним клубом «Динамо».

Нагадаємо, раніше видання Corriere Fiorentino повідомляла, що в Італії за запитом України у російського бізнесмена Олексія Федоричева вилучили нерухомість та активи.

Теги: Італія САП суд

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