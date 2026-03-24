БЕБ відкрило дві справи проти Золкіна: подробиці

Йдеться також про можливу легалізацію доходів і проблеми з декларацією

Бюро економічної безпеки розпочало два кримінальні провадження щодо блогера Володимира Золкіна за підозрою в ухиленні від сплати податків та легалізації доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, підставою для відкриття справ стали матеріали, зібрані за результатами роботи тимчасової слідчої комісії, які направили до Бюро економічної безпеки.

Железняк стверджує, що доходи Золкіна надходили на особисті рахунки та не відображалися належним чином у звітності. Це, за його оцінкою, може свідчити про ухилення від сплати податків.

«У нього є дві кримінальні відповідно статті, два розслідування. Стаття 212 – це несплата податків і стаття 209 – це легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом», – заявив він.

За словами депутата, суми доходів можуть сягати десятків тисяч доларів щомісяця, що передбачає значні податкові зобов’язання. Окремо він звернув увагу на декларацію дружини блогера, яка є держслужбовицею.

За його словами, у ній не зазначені відповідні доходи, що може створювати додаткові юридичні ризики. Водночас Железняк наголосив, що остаточні висновки має встановити слідство.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах на Черкащині. Під час обшуків вилучено обладнання, готову продукцію та інше майно орієнтовною вартістю близько 30 млн грн.

Нагадаємо, що родина заступника керівниці волинського територіального управління Бюро економічної безпеки Сергія Журавльова володіє дорогими автомобілями та елітною нерухомістю. Частину цих активів посадовець пояснює допомогою свого батька, який нині проживає на тимчасово окупованих територіях і має російський паспорт.