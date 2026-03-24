БЕБ відкрило дві справи проти Золкіна: подробиці

Єгор Голівець
Йдеться також про можливу легалізацію доходів і проблеми з декларацією

 

Бюро економічної безпеки розпочало два кримінальні провадження щодо блогера Володимира Золкіна за підозрою в ухиленні від сплати податків та легалізації доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, підставою для відкриття справ стали матеріали, зібрані за результатами роботи тимчасової слідчої комісії, які направили до Бюро економічної безпеки.

Железняк стверджує, що доходи Золкіна надходили на особисті рахунки та не відображалися належним чином у звітності. Це, за його оцінкою, може свідчити про ухилення від сплати податків.

«У нього є дві кримінальні відповідно статті, два розслідування. Стаття 212 – це несплата податків і стаття 209 – це легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом», – заявив він.

За словами депутата, суми доходів можуть сягати десятків тисяч доларів щомісяця, що передбачає значні податкові зобов’язання. Окремо він звернув увагу на декларацію дружини блогера, яка є держслужбовицею.

За його словами, у ній не зазначені відповідні доходи, що може створювати додаткові юридичні ризики. Водночас Железняк наголосив, що остаточні висновки має встановити слідство.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах на Черкащині. Під час обшуків вилучено обладнання, готову продукцію та інше майно орієнтовною вартістю близько 30 млн грн.

Нагадаємо, що родина заступника керівниці волинського територіального управління Бюро економічної безпеки Сергія Журавльова володіє дорогими автомобілями та елітною нерухомістю. Частину цих активів посадовець пояснює допомогою свого батька, який нині проживає на тимчасово окупованих територіях і має російський паспорт. 

Читайте також:

Читайте також

Петро Котін, який отримував мільйлони гривень в «Енергоатомі», не полінувався забрати 200 тис. грн на оздоровлення
«Золотий парашут» Петра Котіна. Куди зник керівник «Енергоатома», якого згадують на плівках НАБУ? Наші гроші
26 лютого, 10:15
Герман Галущенко сидить у звичайній камері, каже його адвокат
З вілли – на нари. «Главком» дізнався про умови тримання ексміністра Галущенка в СІЗО
26 лютого, 19:59
Українця підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків
Командувачу логістики Повітряних сил обрано запобіжний захід
27 лютого, 18:43
Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення походження вилучених коштів та всіх обставин злочину
Підлога, завалена доларами. На Вінниччині викрито лікарок на незаконному оформленні інвалідності
3 березня, 06:46
За словами нардепа, Єрмак пересувається у супроводі кортежу
Нардеп Железняк заявив, що СБУ охороняє Єрмака
6 березня, 10:24
Цивінський служив у силових структурах з 2003 року
44-річний директор БЕБ Цивінський почав отримувати пенсію. Названа сума (оновлено)
9 березня, 17:54
Ексголова Миколаївської МСЕК визнала провину у схемі ухилення від мобілізації
Ексочільниця МСЕК у Миколаєві уклала угоду зі слідством
13 березня, 20:42
Сергій Іванов уже завершив базову загальну військову підготовку
Скандальний блогер Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
14 березня, 16:34
Аудит викрив завищені виплати у ДП «Документ» на 18 млн грн
Потрійні зарплати і мільйонні премії: держаудитслужба викрила схему на ДП «Документ»
Сьогодні, 15:49

Проросійський блогер поширив фейк про «базу найманців» у Львові
Проросійський блогер поширив фейк про «базу найманців» у Львові
БЕБ відкрило дві справи проти Золкіна: подробиці
БЕБ відкрило дві справи проти Золкіна: подробиці
28 годин під вартою та примусові уколи: інкасатор «Ощаду» розповів нові деталі
28 годин під вартою та примусові уколи: інкасатор «Ощаду» розповів нові деталі
ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я
ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я
Потрійні зарплати і мільйонні премії: держаудитслужба викрила схему на ДП «Документ»
Потрійні зарплати і мільйонні премії: держаудитслужба викрила схему на ДП «Документ»
У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото)
У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото)

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
