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Зливи, грози та сильні пориви вітру. Погода 15 червня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зливи, грози та сильні пориви вітру. Погода 15 червня
На Південному сході та Сході країни значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)
фото з відкритих джерел

Дощі накриють більшу частину України

У суботу, 15 червня, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей пройдуть грози. Вдень в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На Південному Сході та Сході значні дощі. Це I рівень небезпечності.

Вітер в цей день буде північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру – 15-20 м/с.

Зливи, грози та сильні пориви вітру. Погода 15 червня фото 1
фото: meteo.gov.ua

Температура повітря:

  • на заході, півночі +20+23;
  • у центрі +20+23;
  • у південній частині +22+25 градусів;
  • у східних областях +25+29 градусів.

Нагадаємо, 4 червня в Оболонському районі Києва розгулялася негода – потужний град супроводжували пориви вітру, які пошкодили дитячий садочок №533.

До слова, глобальний перехід на відновлювані джерела енергії в основних енергоспоживаючих секторах сповільнився у 2023 році через прогалини в регулюванні, політичний тиск і нездатність встановити чіткі цілі, заявила в середу політична група, повідомляє Reuters.

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Теги: прогноз погоди повітря

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