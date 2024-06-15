Зливи, грози та сильні пориви вітру. Погода 15 червня
Дощі накриють більшу частину України
У суботу, 15 червня, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей пройдуть грози. Вдень в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
На Південному Сході та Сході значні дощі. Це I рівень небезпечності.
Вітер в цей день буде північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру – 15-20 м/с.
Температура повітря:
- на заході, півночі +20+23;
- у центрі +20+23;
- у південній частині +22+25 градусів;
- у східних областях +25+29 градусів.
Нагадаємо, 4 червня в Оболонському районі Києва розгулялася негода – потужний град супроводжували пориви вітру, які пошкодили дитячий садочок №533.
До слова, глобальний перехід на відновлювані джерела енергії в основних енергоспоживаючих секторах сповільнився у 2023 році через прогалини в регулюванні, політичний тиск і нездатність встановити чіткі цілі, заявила в середу політична група, повідомляє Reuters.
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