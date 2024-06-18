Без опадів, до 30° тепла: прогноз погоди на 18 червня
Вдень у східних областях місцями пройде короткочасний дощ
18 червня в Україні буде мінлива хмарність, температура сягатиме до 30° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У вівторок опадів не передбачається. Лише вдень у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, досягатиме швидкості до 5-10 м/с.
Температура повітря вночі переважно становитиме 13-18° тепла, а вдень підніметься до 25-30°.
На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура в Київській області становитиме 13-18° тепла вночі та 25-30° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та близько 26-28° тепла вдень.
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