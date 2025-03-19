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Ексголова Верховного суду Князєв пішов здобувати нову професію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ексголова Верховного суду Князєв пішов здобувати нову професію
Князева звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $2,7 млн
фото з відкритих джерел

Колишній очільник Верховного суду навчається в Миколаївському державному університеті

Ексголова Верховного суду Всеволод Князєв пішов здобувати нову професію – перекладача англійської мови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Як зазначається, обвинувачений Князєв навчається в Миколаївському державному університеті. Це стало відомо під час розгляду клопотання захисту про зменшення розміру застави.

Як відомо, Князева звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $2,7 млн.

Варто нагадати, що у 2017 році Князєв орендував квартиру у Печерському районі Києва за заниженою ціною – 1 тис. грн на місяць. Різниця між ринковою вартістю оренди й фактичною сумою була визнана незаконним подарунком, що порушує Закон України «Про запобігання корупції».

26 грудня 2023 року Печерський районний суд Києва оштрафував Князєва на 2 550 грн і постановив конфіскувати незаконний подарунок у 906 600 грн. А пізніше Київський апеляційний суд підтвердив це рішення.

Після завершення апеляційного розгляду НАЗК звернулося до Вищої ради правосуддя – вона відкрила дисциплінарну справу, що завершилася звільненням Князєва з посади. Водночас сам Князєв не погодився із таким рішенням і оскаржив його у Верховному Суді. Зрештою, сьогодні Велика Палата ВС таки поставила фінальну крапку в притягненні Князєва до дисциплінарної відповідальності.

До слова, 12 грудня 2024 року Велика палата Верховного суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді.

 

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Теги: Всеволод Князєв навчання корупція в Україні

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Кримінал

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