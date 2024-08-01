Без опадів, до 29° тепла: прогноз погоди на 1 серпня

Температура повітря вдень коливатиметься від 24° до 29°

1 серпня в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер температура повітря вночі становитиме 11-16°, вдень – 24-29°. У південних областях та в Криму вночі 16-21°, вдень 27-32°.

Вітер переважно західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 11-16° тепла вночі та 24-29° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла вночі та близько 26-28° тепла вдень.