Без опадів, до 29° тепла: прогноз погоди на 1 серпня
Температура повітря вдень коливатиметься від 24° до 29°
1 серпня в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У четвер температура повітря вночі становитиме 11-16°, вдень – 24-29°. У південних областях та в Криму вночі 16-21°, вдень 27-32°.
Вітер переважно західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.
На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.
Температура в Київській області становитиме 11-16° тепла вночі та 24-29° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла вночі та близько 26-28° тепла вдень.
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