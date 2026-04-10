Безпека під час Великодня: СБУ звернулася до українців

Наталія Порощук
СБУ наголошує, що основними «цілями» окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів
Служба безпеки фіксує регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят, таких як Великдень. Попри заяви країни-агресора про так зване «перемир’я», ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти країни та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що основними «цілями» окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів.

«Співробітники СБУ та інших правоохоронних органів працюють у посиленому режимі 24/7 та системно протидіють загрозам. Водночас важливою складовою безпеки залишається пильність та уважність кожного громадянина», – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки закликає українців у період Великодня:

  • ⁠бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;
  • не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;
  • ⁠повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують «легкий заробіток»;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;
  • ⁠у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;
  • ⁠дотримуватися встановленої комендантської години тощо.

В СБУ цілодобово працює спеціальна гаряча лінія за номером 1516. Звернутися до Служби безпеки також можна через інші канали зв’язку:

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.

