Безпека під час Великодня: СБУ звернулася до українців

СБУ наголошує, що основними «цілями» окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів

В СБУ цілодобово працює спеціальна гаряча лінія за номером 1516

Служба безпеки фіксує регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят, таких як Великдень. Попри заяви країни-агресора про так зване «перемир’я», ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти країни та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що основними «цілями» окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів.

«Співробітники СБУ та інших правоохоронних органів працюють у посиленому режимі 24/7 та системно протидіють загрозам. Водночас важливою складовою безпеки залишається пильність та уважність кожного громадянина», – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки закликає українців у період Великодня:

⁠бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;

не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;

⁠повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують «легкий заробіток»;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;

⁠у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;

⁠дотримуватися встановленої комендантської години тощо.

В СБУ цілодобово працює спеціальна гаряча лінія за номером 1516. Звернутися до Служби безпеки також можна через інші канали зв’язку:

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.