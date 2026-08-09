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Більше року вважався зниклим без вісти. Згадаймо Олексія Крота

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Більше року вважався зниклим без вісти. Згадаймо Олексія Крота
Олексію Кроту назавжди 49 років
колаж: glavcom.ua

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олексій Крот став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Крота.

Захисник України Олексій Крот поліг на фронті 30 квітня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Олексій Крот народився 23 березня 1976 року у селі Петрова Слобода Чернігівської області. Навчався у Петровослобідській початковій школі. Згодом продовжив навчання у Корюківському ліцеї №3 Корюківської міської ради Чернігівської області.

Після закінчення школи здобув професію машиніста широкого профілю у державному професійно-технічному навчальному закладі «Сновське вище професійне училище лісового господарства».

Вищу освіту здобув у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, де здобув кваліфікацію вчителя історії та правознавства. Проходив строкову військову службу.

Працював у державному підприємстві «Корюківське лісове господарство» на посаді лісоруба.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олексій Крот став на захист Батьківщини
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олексій Крот став на захист Батьківщини
фото: Львівська міська рада

Зі слів рідних, Олексій був добрим, щирим, чесним і позитивним. Завжди дбав про рідних та близьких, намагався підтримувати їх і робив усе можливе для їхнього добробуту. Був відданим своїй державі, справжнім патріотом України. Захоплювався історією України, досліджував історію свого роду та рідного села, із захопленням ділився своїми знаннями з дітьми. Писав вірші, любив читати й відвідувати історичні музеї. Також захоплювався садівництвом: із задоволенням висаджував на подвір'ї різноманітні дерева та саджанці, дбайливо доглядаючи за ними.

Був учасником Операції Об’єднаних сил.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на чернігівському, донецькому, північно-слобожанському та курському напрямках у складі 1-ї окремої важкої механізованої Сіверської бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагороджений медаллю «За оборону Чернігова».

Поховали Олексія Крота на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

В Олексія Крота залишилися дружина, донька та двоє синів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять хвилина мовчання війна

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