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Віталій Шапран Економічний експерт

Бухгалтерія перемоги. Як ЄС нарощує оборону проти РФ

glavcom.ua
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Країни ЄС стають сильнішими у військовому плані
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Мало хто вірив в масштабні удари по території РФ, а зараз ми їх спостерігаємо

На минулому тижні стало відомо, що тільки одна Польща на власне переозброєння вже витратила $65 млрд, і планує витратити ще $150 млрд. Загалом з початку війни в Україні країни ЄС збільшили оборонні витрати приблизно на $1,5 трлн. Новина викликала роздратованість у Москві.

Схоже, в Кремлі не усвідомлюють, що політика РФ по відношенню до Європи, яка базується на постійних погрозах, тільки стимулює зростання їх воєнних бюджетів. Країни ЄС стають сильнішими у військовому плані. Також погрози Кремля стимулюють допомогу Україні.

Звісно, країни Європи більшу частину своїх оборонних бюджетів фактично відбирають у інших напрямків розвитку, в т.ч. скорочується і фінансування соціальної сфери. Ймовірно, Москва розраховує на прихід до влади в Європі пропутінських та (або) правих політиків.

Схоже, що такі зсуви відбуваються в Болгарії, якісь тенденції намітились в Польщі. Але є і зворотній трек, наприклад, в Угорщині. Втім, одночасний прихід до влади в усіх країнах ЄС пропутінських політиків на тлі соціальної напруги є малоймовірним.

Найбільш цікавою є динаміка оборонних витрат в Європі +$1,5 трлн, і це не всі витрати, а темп зростання витрат після початку агресивної політики з боку Москви. Тож ми прийшли до ситуації, коли Європа повинна витрачати на власні оборонні потреби грошей більше, ніж може становити бюджет ліквідації РФ в її сучасному вигляді.

Ще два роки тому мало хто вірив в економічну кризу у РФ, яка сьогодні настільки процвітає, що її вже не може сховати навіть російська офіційна статистика. Ще рік тому мало хто вірив в масштабні удари по території РФ, а зараз ми їх спостерігаємо.

Думаю, настав час розробити і запропонувати Європі план трансформації РФ в російську конфедерацію. Все до того йде.

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Джерело
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Теги: росія війна Європа Україна

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