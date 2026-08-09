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Після спеки Україну освіжить прохолода: погода на 9 серпня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Після спеки Україну освіжить прохолода: погода на 9 серпня 2026 року
9 серпня в Україні похолодає після тривалої аномальної спеки
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють комфортні 24–26° тепла

У неділю, 9 серпня, Україна нарешті відчує полегшення після кількох днів пекельної спеки: температура суттєво знизиться, місцями пройдуть освіжаючі дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива – і це вже приємна зміна після кількох безхмарних пекучих днів. Вночі у більшості північних та центральних областей місцями короткочасний дощ і гроза, вдень – на сході та південному сході. На решті території без опадів. Вітер переважно північний, 7–12 м/с – свіжий і відчутний після безвітряного антициклону. Температура вночі 12–17°, вдень 22–27° – справжня прохолода порівняно з недавніми 38°. Лише на півдні, сході та Дніпропетровщині тепло ще тримається: вночі 18–23°, вдень 28–33°. 

Після спеки Україну освіжить прохолода: погода на 9 серпня 2026 року фото 1

У неділю, 9 серпня, у Києві хмарність мінлива. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів – столиця насолодиться довгоочікуваною прохолодою. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 12–17°, вдень 22–27°; у Києві вночі 15–17°, вдень комфортні 24–26°.

Нагадаємо, цього тижня Україна пережила кілька днів аномальної спеки до 38° – антициклон і розпечене повітря на висотах не давали ані краплі дощу. Синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень: спекотним і мінливим – і обидва прогнози справдилися.

Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 3–9 серпня 2026 року

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Теги: Укргідрометцентр Україна повітря вітер столиця гроза

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